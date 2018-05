RDC : la Représentante de l'ONU plaide pour un processus électoral « qui renforcera la stabilité »

« J’espère que les Congolais seront suffisamment matures et sages pour aller vers un processus qui renforcera la stabilité », a affirmé Leila Zerrougui.

« C’est le processus électoral des Congolais. C’est leur pays. Tout le monde est d’accord d’aller aux élections inclusives. On veut l’ouverture de l’espace politique, on veut l’application de l’accord du 31 décembre. Ce sont des choses que nous-mêmes aussi, revendiquons », a ajouté la Représentante de l'ONU.

La patronne de la MONUSCO a aussi fait le plaidoyer pour que l’organisation des marches pacifiques se déroulent sans heurts.

Elle a invité les opposants au respect des lois de la République sur cette question, et la police à encadrer la population.

« Je fais le plaidoyer. Il faut laisser les gens marchent. Et je dis à l’opposition : il faut vous soumettre aux règles. Quand on marche, on occupe les rues et on doit avoir un itinéraire et informer l’autorité en charge de l’ordre public. On parle à la police pour leur dire de sécuriser la population et non la réprimer », a indiqué Mme Zerrougui.

Au cours de sa visite de prise de contact à Bukavu, la Représentante a notamment échangé avec les représentants des différentes couches de la population dont les autorités provinciales, les acteurs de la société civile et les délégués des peuples autochtones pygmées au Sud-Kivu.

Après, Leila Zerrougui a poursuivi sa mission de prise de contact à Uvira pour la même mission de prise de contact avec les différents partenaires de cette région. Elle s'était déjà rendue à Kindu au Maniema vendredi, avant de se rendre à Bukavu.