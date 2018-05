La technologie et l'innovation, moteurs des sociétés durables et résilientes

Pendant trois jours des chefs d'État et de gouvernement, des ministres, des parlementaires et des maires, des représentants du système des Nations Unies, des organisations internationales, des ONG et du secteur privé, vont échanger leurs points de vue sur les politiques les mieux adaptées et des initiatives innovantes aux niveaux local et national.

L'objectif des participants est d’élaborer un document de synthèse avec des recommandations concrètes.

A l'ouverture des travaux, le Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires économiques et sociales, Liu Zhenmin, a signalé des facteurs de risques qui peuvent avoir un impact régressif sur le développement, et pour lesquels la science et la technologie tiennent une partie de la solution.

« La montée des inégalités, la vulnérabilité et l'exclusion minent la durabilité et la résilience des sociétés et érodent les droits de l'homme », a déclaré M. Zhenmin. « Les technologies peuvent aider à fournir des emplois aux groupes défavorisés de la société. Elles fournissent de nouveaux outils pour enseigner, apprendre et autonomiser ».

« La technologie peut contribuer à rendre nos villes plus intelligentes et plus durables, en facilitant de nouveaux systèmes de transport et en améliorant la gestion des ressources naturelles », a ajouté le Secrétaire général adjoint, précisant que plus de la moitié de la population mondiale vit actuellement dans des zones urbaines et que presque tous les pays du monde s'urbanisent.

De nombreuses technologies aident également à atténuer les effets du changement climatique et des modes de consommation et production non-durables qui dégradent l’environnement, à l’instar des innovations en matière de pêche durable, de surveillance accrue de l'acidification des océans ainsi que les formes écologiques de prévention et de dépollution.

« Ce qui est essentiel, c'est que les technologies soient orientées vers le bien commun et soutiennent des sociétés durables et résilientes », a souligné M. Zhenmin.

Il a conclu en présentant quatre principes directeurs qui permettraient de de tirer parti des technologies et de l'innovation pour construire des sociétés durables et résilientes, y compris la prise en compte du savoir local et l’usage inclusif des technologies.