En 2014, M. Forte a lancé Red Diamond Compost, une entreprise de biotechnologie qui se concentre sur la recherche, le développement et la commercialisation de solutions organiques et biologiques de traitement des sols et de protection des cultures, composées principalement de risques environnementaux organiques tels que l'algue sargasse.

M. Forte est reconnu comme un expert national et régional dans le domaine de la gestion environnementale intelligente du climat.

Red Diamond

« J'ai commencé à m'intéresser au compost organique en 2009, à une époque où je me sentais gravement malade et où j'étais au lit 10 heures par jour. Je suis tombé sur un type en ligne, qui expliquait comment les nutriments et les bons aliments peuvent améliorer votre santé.

J'ai essayé de changer mon régime alimentaire et, en une semaine, j'ai eu un énorme regain d'énergie, que je n'avais jamais ressenti auparavant.

J'ai commencé à creuser davantage et à faire des recherches sur les aliments et la nutrition, ainsi que sur la façon dont ils affectent le corps. J'ai constaté un contraste entre la façon dont une grande partie de notre nourriture est produite à la Barbade, avec l'accent mis sur les engrais synthétiques et les produits chimiques toxiques. J'ai également constaté que le nombre de jeunes souffrant de diabète de type 2 ou d'obésité était en augmentation.

À la Barbade, les produits chimiques toxiques utilisés dans l'agriculture tuent les organismes bénéfiques, la vie dans le sol. Un scientifique de l'université a même publié un rapport selon lequel la vie microbienne est complètement décimée.

Red Diamond

Le problème était bien plus grand que moi

J'ai réalisé que le problème était bien plus important que moi et que nous devions vraiment faire quelque chose pour changer la façon dont nous produisons la nourriture.

Je devais envisager de développer une activité dans ce domaine et c'est là qu'est née l'idée du compost Red Diamond.

J'avais l'intention de produire des engrais à base d'algues plus tard. Mais j'avais des difficultés à passer à l'échelle supérieure. À cette époque, nous avons eu un énorme afflux de sargasse et j'ai vu la matière première arriver sur les côtes, facilement disponible. J'ai donc décidé de changer de vitesse et de me concentrer sur le développement d'un produit à base d'algues.

Tomates cultivées à l'aide du compost biologique Red Diamond, composé d'algues saragassum, à la Barbade.

Des résultats étonnants

Dès le début, lorsque nous avons fait des essais avec des arachides, nous avons obtenu des résultats étonnants en termes de croissance : la petite parcelle d'essai que nous avons utilisée recevait environ quatre fois la quantité d'arachides que l'on obtient normalement.

Puis nous avons commencé à recevoir des rapports d'agriculteurs qui utilisaient notre compost et certains d'entre eux obtenaient ce genre de résultats spectaculaires avec d'autres cultures. Nous avons également découvert que le compost améliorait la saveur des aliments.

Depuis que nous avons démarré en 2017, nous fonctionnons au stade de la recherche et du développement et nous nous efforçons d'obtenir l'équipement dont nous avons besoin pour passer à l'échelle supérieure.

Pour la plupart des gens à la Barbade, la sargasse est un problème, mais pour moi, c'est vraiment une mine d'or. Je vais souvent récolter sur les plages, tôt le matin, et je me dis que tout cela est gratuit pour moi.

La formulation du compost est maintenant à un stade idéal et certains de nos premiers adhérents ont frappé à nos portes pour essayer de l'obtenir. Ils sont vraiment enthousiastes ».