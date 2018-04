L’Assemblée générale se félicite de la mise en place du Fonds des Nations Unies pour la sécurité routière

Comme l’a fait remarquer dans son intervention, la Vice-Secrétaire générale de l’ONU, Amina J. Mohammed, « les accidents de la route tuent chaque année dans le monde plus de 1,3 million de personnes et font jusqu’à 50 millions de blessés », 90 % des victimes étant originaires de pays en développement. Amina J. Mohammed s’est dit préoccupée par le fait que les accidents de la circulation sont la principale cause de décès chez les enfants et les jeunes âgés de 15 à 29 ans.

Dans la résolution intitulée « Amélioration de la sécurité routière mondiale » qui a été adoptée par consensus, l’Assemblée générale souligne que le Fonds d’affectation spéciale pour la sécurité routière ainsi créé est destiné à appuyer l’action menée en vue de la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) liés à la sécurité routière et des autres cibles mondiales en la matière, et engage tous les acteurs de la sécurité routière à y contribuer.

Photo ONU Info/Jérôme Longué Jean Todt, l'Envoyé spécial du Secrétaire général pour la sécurité routière, lors d'un entretien avec ONU Info.

Lutter contre la pandémie des accidents de la route

Au micro d’ONU Info, Jean Todt, l’Envoyé spécial du Secrétaire général pour la sécurité routière, s’est réjoui de la création du Fonds qui permettra de répondre à la véritable pandémie que représente la mortalité sur les routes, en particulier dans les pays en développement, où plus de 40% des victimes, sont des piétons et alors que les autres usagers vulnérables, notamment ceux utilisant des deux-roues, paient un lourd tribut.

Jean Todt, qui préside également la Fédération internationale automobile (FIA) a indiqué que le Fonds des Nations Unies pour la sécurité routière pourrait, dans un premier temps, être doté d’environ 700 millions de dollars fournis par des donateurs publics et privés. Trois entités privées ont d’ores et déjà annoncé leurs contributions.

Après le discours de la Vice-Secrétaire générale de l’ONU, prononcé du haut de la tribune de l’Assemblée, près d’une vingtaine de délégations ont pris la parole pour présenter la situation de la sécurité routière dans leur pays. Elles ont elles aussi déploré la forte mortalité sur les routes tout en insistant sur la nécessité de reconnaître la croissance de l’urbanisation, de la motorisation, du développement des infrastructures et du nombre de véhicules dans le monde. C’est pourquoi, selon elles, il faut mettre en place des mesures pour éviter que les morts et les blessés du fait d’accidents de la route ne continuent d’augmenter.

Nombre d’orateurs ont également mis l’accent sur la troisième conférence mondiale sur la sécurité routière qui aura lieu en Suède en 2020. Elles ont fait valoir que la création du Fonds des Nations Unies pour la sécurité routière va permettre de soutenir la mise en œuvre du Plan mondial pour la Décennie d’action pour la sécurité routière 2011-2020 et les Objectifs de développement durable en rapport avec la sécurité routière.