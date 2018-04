L’OMS fête ses 70 ans et appelle à prendre des mesures concrètes pour améliorer la santé de tous

La couverture santé universelle, thème de cette journée, rappelle qu'il faut veiller à ce que chaque personne bénéficie de services de santé de qualité, et quand elle a besoin, sans subir de difficultés financières.

Au cours des sept dernières décennies, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a été le fer de lance des efforts visant à libérer le monde de maladies meurtrières telles que la variole et à lutter contre des habitudes fatales comme le tabagisme. L’OMS a succédé à l’Organisation d’hygiène de la Société des Nations. Sa création a été approuvée par la Conférence des Nations Unies tenue à San Francisco (États-Unis) en 1945.

« Une bonne santé est la chose la plus précieuse pour chacun d’entre nous », rappelle le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS. « Lorsque les gens sont en bonne santé, ils peuvent apprendre, travailler et subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Lorsqu’ils sont malades, rien n’a plus d’importance. Les familles et les communautés passent après. C’est pourquoi l’OMS est si attachée à garantir à chacun une bonne santé ».

70 ans de progrès

L’espérance de vie a progressé de 25 ans à l’échelle mondiale depuis la création de l’OMS. Certaines des avancées les plus importantes concernent la santé des enfants de moins de cinq ans : en 2016, le nombre des enfants qui sont décédés avant d’atteindre leur cinquième anniversaire a été réduit de 6 millions par rapport à 1990. La variole a été vaincue et la poliomyélite sera bientôt éradiquée.

De nombreux pays ont éliminé avec succès la rougeole, le paludisme, des maladies tropicales invalidantes telles que la maladie du ver de Guinée et l’éléphantiasis, ainsi que la transmission mère-enfant du VIH et de la syphilis.

De nouvelles recommandations de l’OMS pour un traitement plus précoce et plus simple, alliées aux efforts visant à faciliter l’accès à des médicaments génériques moins coûteux, ont aidé 21 millions de personnes à obtenir un traitement salvateur contre le VIH. La détresse de plus de 300 millions de personnes souffrant de manière chronique des hépatites B et C retient enfin l’attention au niveau mondial. Et des partenariats innovants ont permis de produire des vaccins efficaces contre la méningite et la maladie à virus Ebola, ainsi que le premier vaccin jamais mis au point contre le paludisme.

Depuis des décennies, le personnel de l’OMS travaille aux côtés des gouvernements et des professionnels de la santé sur le terrain. Au cours des premières années, la lutte contre des maladies infectieuses meurtrières telles que la variole, la poliomyélite ou la diphtérie a été largement privilégiée.

Ainsi, le Programme élargi de vaccination, créé par l’OMS au début des années 1970, a permis, avec l’aide de l’UNICEF, de Gavi (l’Alliance du vaccin), entre autres, de faire bénéficier des millions d’enfants de vaccins protecteurs. L’OMS estime que 2 à 3 millions de décès sont évités chaque année grâce à la vaccination.

Augmentation des maladies non transmissibles

Au cours des dernières décennies, on a pu constater une augmentation des maladies non transmissibles dans le monde, parmi lesquelles le cancer, le diabète et les cardiopathies. Ces maladies représentent désormais 70% de l’ensemble des décès. Aussi l’OMS a-t-elle changé d’orientation, comme les autorités sanitaires du monde entier, pour promouvoir une alimentation saine, l’activité physique et des examens médicaux réguliers.

L’Organisation a mené des campagnes de santé mondiale sur la prévention du diabète, l’hypertension et la dépression. Elle a aussi conduit les négociations sur la Convention-Cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, un outil formidable pour aider à réduire les maladies et les décès dus au tabagisme.

Le mois prochain, lors de l’Assemblée mondiale de la Santé, l’Organisation proposera un nouveau programme ambitieux bâti sur les enseignements tirés et l’expérience acquise au cours des 70 dernières années.

L’objectif est de faire bénéficier 1 milliard de personnes supplémentaires de la couverture-santé universelle ; de protéger 1 milliard de personnes supplémentaires face aux situations d’urgence sanitaire et de permettre à 1 milliard de personnes supplémentaires de bénéficier d’un meilleur état de santé et de bien-être – d’ici à 2023.