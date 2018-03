France : le chef de l’ONU condamne l’attaque terroriste dans l’Aude

Le chef de l’ONU « félicite les forces de sécurité, dont l'action rapide a permis de sauver des vies », a dit son porte-parole dans une déclaration à la presse publiée vendredi soir.

M. Guterres a présenté ses condoléances aux familles des victimes, au peuple et au gouvernement de la France. Il a souhaité également un prompt rétablissement aux blessés.

« Les Nations Unies sont solidaires du gouvernement de la France dans sa lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent », a ajouté le porte-parole.

Selon la presse, l’attaque commise par un homme de 25 ans a fait au moins quatre morts et quinze blessés. L’homme s’en est pris, en milieu de matinée vendredi, à des automobilistes et à des CRS à Carcassonne, avant de se lancer dans une prise d’otages dans un Super U de Trèbes. Il a été tué en début d’après-midi par les forces de l’ordre après s’être retranché dans le magasin. Les faits ont été revendiqués par le groupe terroriste l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL/Daech).