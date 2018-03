Fatou Diome : « La lutte contre la discrimination raciale est un combat à vie »

Lors des discussions, Fatou Diome a dénoncé le crime raciste qui a coûté la vie à un Sénégalais de 55 ans à Florence, le 3 février dernier. « Quand des Noirs sont tués comme des lapins en Europe, que dois-je répondre lorsqu’on me parle de diversité ? », s’est-elle interrogée.

Dans tous les cas, « quand on voit les loups sortir du bosquet, au moins, on sait ce qu’on doit combattre. Les extrémistes en Europe ne me font pas peur. C’est ceux qui les regardent sans agir qui me font peur », a ajouté Mme Diome lors d’un entretien avec ONU-Info.

Exprimant également des préoccupations sur la manière dont les migrants sont traités en Europe, Mme Diome a dit vouloir rappeler à ce continent les migrants irlandais, italiens, français et autres qui ont quitté leur continent pour trouver une vie meilleure, ailleurs.

De son point de vue, il faut aussi se méfier du « militantisme revanchard » qui pousse les victimes de racisme dans d’autres extrémismes. « Le dialogue de la lutte contre la discrimination raciale est un combat à vie car le vivre ensemble, le dialogue des cultures sont des thèmes qui seront toujours d’actualité », fait-elle remarquer, tout en dénonçant « le silence des dirigeants africains ».

« Leur silence m’indigne car ce sont des Africains qui meurent dans ces océans, ce sont des Africains qui meurent dans le désert. Quelqu’un qui ne pleure même pas ses enfants, celui-là ne mérite même pas des condoléances », a-t-elle conclu.