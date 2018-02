L’ONU lance un service d’assistance téléphonique pour ses employés confrontés au harcèlement sexuel

« Je me suis engagé à encourager le personnel à dénoncer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et à lui en donner les moyens, ainsi qu’à soutenir les victimes et les témoins », a déclaré M. Guterres dans un message interne diffusé au personnel du Secrétariat.

Le service d’assistance nommé ‘Speak up’ sera disponible 24 heures sur 24. Le personnel des Nations Unies pourra s’entretenir en toute confidentialité avec une personne formée et impartiale qui sera à même de fournir des informations sur les dispositifs de soutien et de protection et sur les mécanismes prévus pour rapporter les faits de harcèlement sexuel.

Disponible à partir du 27 février, ce service téléphonique viendra s’ajouter aux moyens déjà en place, a précisé le chef de l’ONU. L’objectif est de répondre aux besoins des membres du personnel onusien, et de leur donner les moyens de prendre une décision informée sur ce qu’ils doivent faire, s’ils choisissent d’agir.

Une équipe spécialisée chargée de mener les enquêtes

La Division des enquêtes du Bureau des services de contrôle interne de l’ONU a dès aujourd’hui la responsabilité d’enquêter sur toutes les plaintes de harcèlement sexuel, et de mettre en place une procédure rapide et simplifiée pour recevoir ces plaintes, les traiter et y répondre.

« Une équipe spécialisée, chargée de mener les enquêtes sur les cas de harcèlement sexuel, est actuellement mise en place et le recrutement d’enquêteurs supplémentaires est en cours », a indiqué le Secrétaire général, soulignant qu’une attention particulière sera portée à l’augmentation du nombre d’enquêtrices.

« Je réaffirme mon engagement à appliquer une politique de tolérance zéro à l’égard du harcèlement sexuel et insiste sur le fait que tout type de harcèlement est contraire aux principes que défend l'Organisation », a déclaré M. Guterres à tous les fonctionnaires des Nations Unies.

« Nous faisons partie d’une institution qui doit donner l’exemple et nous devons tous par conséquent nous engager à favoriser un environnement inclusif dans lequel chaque personne est valorisée et respectée », a dit le chef de l’ONU. « Pour que nous puissions accomplir notre mission au profit des personnes que nous servons, l’harmonie, la sécurité et la courtoisie nous sont indispensables sur notre lieu de travail ».