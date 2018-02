Diversité linguistique et multilinguisme : des outils essentiels au développement durable et à la paix

L’UNESCO célèbre la Journée internationale de la langue maternelle depuis presque 20 ans maintenant avec pour objectif de préserver la diversité linguistique et de promouvoir l’éducation multilingue fondée sur la langue maternelle.

La diversité linguistique est de plus en plus menacée à mesure que des langues disparaissent. Une langue disparait en moyenne toutes les deux semaines, emportant avec elle tout un patrimoine culturel et intellectuel.

On constate cependant des progrès dans l’éducation multilingue fondée sur la langue maternelle. Son importance est de mieux en mieux comprise, en particulier pour les premières années de scolarité, et l’engagement pour son développement dans la vie publique va croissant.

Cette année, l’UNESCO commémore le 70ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui stipule qu’aucune discrimination ne peut se baser sur la langue, et célèbre sa traduction dans plus de 500 langues.

Cette journée est aussi l’occasion pour l’UNESCO de mettre l’accent sur la diversité linguistique et le multilinguisme comme éléments clés pour le développement durable, et en particulier pour atteindre les cibles 4.6 et 4.7 de l’Objectif de développement durable 4 (ODD4) sur l’éducation.

Les Objectifs de développement durables s’appuient sur la diversité linguistique et le multilinguisme comme contribution essentielles à l’éducation à la citoyenneté mondiale. Ils constituent en effet des vecteurs de promotion du dialogue interculturel et du vivre ensemble.