محادثات "مثمرة" بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية

ووصف بيان مشترك صدر عن الحكومة الأميركية ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة، المحادثات بين الجانبين بالمثمرة، وذكر أن الولايات المتحدة والمكتب يأملان في أن تؤدي هذه المفاوضات إلى حل طال انتظاره.

وكانت المناقشات حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل قد انطلقت في منتصف تشرين الأول/أكتوبر، وجرى استئنافها في 28 و29 أكتوبر / تشرين الأول، بوساطة الولايات المتحدة واستضافة مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان.

وكان أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد رحب بانطلاق المناقشات الشهر الماضي، وأكد على التزام الأمم المتحدة الكامل بدعم الطرفين في المحادثات وفق طلبهما فيما يعملان باتجاه التوصل إلى نتيجة نهائية متفق عليها.