 

الأمم المتحدة تدين هجمات على بعثتها في مالي

MINUSMA/Sylvain Liecht
حفظة سلام تشاديون تابعون للأمم المتحدة يقومون بأعمال الدورية في كيدال في مالي. (ديسمبر كانون الأول 2016)
19 آيار/مايو 2019
السلم والأمن

أدان الأمين العام أنطونيو غوتيريش الهجمات التي وقعت يوم السبت في تومبوكتو وتيسليت ضد بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي، وأبدى الحزن لوفاة أحد حفظة السلام النيجيرين متأثرا بجراحه بعد الهجوم المسلح في تومبوكتو.

 

وقدم غوتيريش تعازيه لأسرة الجندي وحكومة نيجيريا، وأبدى تمنياته بالشفاء العاجل للجريح النجيري الآخر الذي أصيب في نفس الهجوم. كما تمنى الأمين العام الشفاء العاجل لثلاثة من حفظة السلام التشاديين الذين أصيبوا بجراح عندما ضربت عبوة ناسفة بدائية الصنع، سيارتهم المحصنة ضد الألغام في تيساليت في إقليم كيدال.

وأشار الأمين العام إلى أن الهجمات التي تستهدف حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة قد تعد جرائم حرب، بموجب القانون الدولي. ودعا غوتيريش السلطات المالية إلى العمل بشكل عاجل لتحديد الجناة وتقديمهم إلى العدالة بشكل عاجل.

وأكد الأمين العام تضامن الأمم المتحدة مع حكومة وشعب مالي، ودعمها لسعيهم لتحقيق السلام والاستقرار.

 

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