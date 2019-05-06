ترحيب أممي بالاتفاق السياسي بين حكومة مالي والمعارضة

وأشاد أنطونيو غوتيريش بقيادة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا التي أدت إلى الاكتمال الناجح للمشاورات والتي أسفرت عن الاتفاق السياسي وتجدد الالتزام بتطبيق اتفاق السلام لعام 2015.

وفي بيان صحفي صادر عن المتحدث باسمه رحب الأمين العام أيضا بالمساهمة البناءة لأحزاب المعارضة في هذا الشأن.

وحث غوتيريش جميع الأطراف المالية، بما فيها الموقعة على اتفاق السلام، على مضاعفة الجهود لمعالجة التحديات التي تواجه مالي عبر التطبيق الكامل للاتفاق ومن ذلك إكمال عملية مراجعة الدستور.

وجدد الأمين العام التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم شعب وحكومة مالي في السعي لتحقيق السلام والاستقرار