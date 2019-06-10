الأمم المتحدة تدين هجوما أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين في مالي

وأدان غوتيريش بشدة الهجوم، ودعا السلطات المالية إلى التحقيق في المأساة وتقديم الجناة إلى العدالة. وقدم الأمين العام تعازيه القلبية لأسر الضحايا وشعب وحكومة مالي، وأعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وناشد غوتيريش الأطراف المالية، إبداء ضبط النفس والامتناع عن الأعمال الانتقامية. وحث الحكومة وكل الأطراف الفاعلة على الانخراط في حوار مجتمعي لحل الخلافات وتهدئة التوترات.

ووفق المعلومات الأولية لدى بعثة الأمم المتحدة في مالي، هاجم رجال مسلحون القرية مساء الأحد مما أدى إلى مقتل وإصابة الكثيرين. وتنسق البعثة استجابتها لدعم السلطات المالية كما تحشد منظومة الأمم المتحدة في البلاد الإغاثة الإنسانية لمساعدة المتضررين.

وتقدم البعثة أيضا الدعم الجوي لمساعدة الحكومة المالية على منع وقوع مزيد من الهجمات.