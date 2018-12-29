السودان.. الأمين العام يناشد التزام الهدوء وضبط النفس ويدعو إلى إجراء تحقيق شامل في الوفيات

ووفق ما جاء في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، يتابع الأمين العام بقلق التطورات في جمهورية السودان، بما في ذلك العنف والوفيات المبلغ عنها.

وبينما قدم السيد غوتيريش تعازيه لجميع من فقدوا أحباءهم في العنف، أكد على ضرورة حماية حرية التعبير والتجمع السلمي.

وكان اثنان من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد أعربا في وقت سابق عن قلقهما إزاء تصاعد العنف في السودان، والتقارير التي أفادت بمقتل متظاهرين خلال المظاهرات الأخيرة واسعة النطاق ضد ارتفاع الأسعار ونقص الغذاء والوقود.

