L'ONU et l'UEFA inscrivent des « buts » de développement durable à l'occasion du coup d'envoi de l'Euro de foot féminin

L'initiative a pour objectif de faire évoluer les comportements et d'instaurer des pratiques durables dans l'industrie du football.

La première organisation à y adhérer est l'UEFA, l'instance dirigeante du football européen. Les Nations Unies ont invité d'autres membres de la communauté du football au sens large - ligues, clubs, joueurs, groupes de supporters et partenaires médiatiques - à suivre l'exemple de l'UEFA et à s'engager dans un changement positif.

Champions des objectifs de développement durable

Adhérer signifie adopter les principes des Nations Unies en matière de développement durable et de droits de l'homme, développer des pratiques commerciales durables, se faire le champion des objectifs de développement durable (ODD) et de mieux diffuser ces objectifs.

Pour démontrer comment les engagements du « Football pour les objectifs » se traduisent en actions, la Fédération norvégienne de football lance un projet pilote avec ses équipes nationales, ses équipes de division inférieure et les ligues, ainsi que son partenaire média, pour collaborer en faveur des ODD, et travailler en étroite collaboration avec l'ONU pour partager les résultats avec ceux qui souhaitent rejoindre l'initiative.

FFTG L'initiative "Le football pour les objectifs" permet de mobiliser la communauté mondiale du football afin de promouvoir des actions visant à atteindre les objectifs de développement durable (ODD).

« Les Nations Unies reconnaissent la voix puissante du football dans la communauté mondiale et le rôle que le football peut jouer dans la sensibilisation aux ODD », a déclaré Amina Mohammed, Vice-Secrétaire générale de l'ONU.

Le pouvoir du football

« Non seulement le football est le sport le plus populaire au monde, mais il est aussi le plus accessible. Il suffit d'un ballon pour que les gens se rassemblent. Chaque jour, des millions de personnes dans le monde entier jouent au football, que ce soit sur un terrain de fortune, dans une cour d'école ou dans un stade géant. C'est pourquoi nous sommes enthousiastes et fiers de lancer cette initiative », a-t-elle ajouté.

« Le football pour les objectifs », dirigé et géré par l'ONU, a été lancé ce mercredi par un événement virtuel, avec une conversation avec Mme Mohammed et le président de l'UEFA Aleksander Čeferin. Un enregistrement de l'événement est disponible sur la chaîne Youtube de l'ONU ici.

L'ONU et les Objectifs de développement durable