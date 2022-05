Il est nécessaire de rationaliser les mesures concernant les voyages en cas de pandémie (OIM)

António Vitorino, Directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), et Andrew Selee, président du Migration Policy Institute (MPI), ont appelé à tracer une voie qui équilibre la sécurité sanitaire avec des mouvements transfrontaliers prévisibles.

L'inaction affectera non seulement les migrations futures, mais aussi une relance économique équitable après la pandémie, ont-ils averti.

Des gouvernements et des partenaires non gouvernementaux ont participé à un événement organisé, en marge du forum, par l'OIM et le MPI, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Malgré des contextes radicalement différents pour les migrations et la mobilité, les participants ont convenu qu'il était nécessaire d'harmoniser les approches, ainsi que de développer les infrastructures numériques et physiques de la gestion des frontières et d'augmenter le financement public pour les passages frontaliers.

M. Vitorino et M. Selee faisaient partie des participants qui ont exprimé leur soutien à la création d'un groupe d'amis dirigé par les États membres pour discuter de la mobilité transfrontalière et de la préparation à une pandémie.

Risque de migrations futures fragmentées

Cette décision compléterait et soutiendrait la révision en cours du Règlement sanitaire international (RSI), qui régit la préparation et la réponse aux urgences sanitaires, ainsi que les négociations en vue d'un nouveau traité sur la pandémie.

« Sans cet effort commun, il y a un risque croissant que les migrations futures deviennent encore plus fragmentées, accentuant les signes déjà évidents d'une reprise à deux vitesses après la COVID-19 qui laisse les pays moins développés derrière », a déclaré M. Vitorino.

« Ceci, à son tour, bloquera le développement économique et social futur qui pourrait autrement être accéléré grâce à des migrations bien gérées », a-t-il ajouté.

M. Selee a noté que bien qu'il y ait une tendance générale à la reprise des voyages, le processus continue d'être très inégal et non coordonné.

« Nous manquons de normes communes pour les exigences telles que les tests, d'outils communs pour prouver le statut de vaccination à travers les frontières et d'une compréhension commune de ce qui fonctionne pour gérer les risques pour la santé publique à la frontière », a-t-il déclaré.

Pour des migrations humaines et ordonnées

L'événement parallèle s'est tenu dans le cadre du forum d'examen sur les migrations, qui s’est terminé à l'Assemblée générale des Nations Unies vendredi après-midi.

La réunion de quatre jours a été organisée pour faire le point sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, adopté par les gouvernements en décembre 2018.

L'OIM promeut des migrations humaines et ordonnées et travaille en étroite collaboration avec les gouvernements et les partenaires sur la question.

Le Migration Policy Institute (MPI) cherche à améliorer les politiques d'immigration et d'intégration, notamment par le biais de recherches et d'analyses faisant autorité.