Le chef des opérations de paix en visite en République centrafricaine pour être au plus près de la population

« Nous sommes ici pour être au plus près des populations, les soutenir », a déclaré le Secrétaire général adjoint, avant de s’envoler vers la ville de Bria (est de la RCA).

Au cours de sa visite, M. Lacroix doit être reçu par les autorités centrafricaines, dont le Président de la République, Faustin Archange Touadéra et le Premier ministre, Felix Moloua, et avoir des entretiens avec le bureau du comité d’organisation du dialogue républicain ainsi qu’avec la communauté diplomatique.

« C’est une visite pour faire le point avec nos interlocuteurs habituels, les autorités centrafricaines, nos collègues de la MINUSCA, mais aussi d’une manière très importante, la population, la société civile, ceux qui sont directement affectés par l’insécurité, ceux qui sont au contact sur le terrain des collègues de la MINUSCA, et qui voient directement l’effet de notre travail de protection », a indiqué Jean Pierre Lacroix.

Le chef des opérations de paix de l’ONU a également souligné que la communauté internationale reste engagée autour de la RCA, afin d’œuvrer pour le retour de la paix dans le pays.

« Nous travaillons de manière constante avec les autorités de la République centrafricaine à tous les niveaux et notre but c’est de soutenir les populations, de soutenir la République centrafricaine pour que revienne dans tout le pays la stabilité, et que tous dans ce pays puissent se concentrer sur le développement », a-t-il renchéri.

Photo capture d'écran Le Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix.

Les quatre Casques bleus arrêtés ont été libérés

S’exprimant sur l’affaire de l’arrestation puis de la libération de quatre agents de la MINUSCA par les autorités centrafricaines, le Secrétaire général adjoint a déclaré que « les Casques bleus ont été libérés et la page est tournée. Il faut regarder l’avenir », ajoutant que « la confiance évidemment c’est un processus, ça doit se conforter tous les jours, avec contacts, par les interactions, c’est le sens de ce que font nos collègues ici ».

Cette visite est aussi pour Jean Pierre Lacroix, une occasion de rendre hommage au Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies, Mankeur Ndiaye, dont le mandat s’achève, « pour tout le travail qui a été fait ».