Il faut améliorer la résistance aux maladies tropicales négligées (OMS)

L’agence onusienne a notamment appelé à garantir que les communautés les plus pauvres et les plus marginalisées qui sont les plus touchées par les maladies tropicales négligées reçoivent les services de santé dont elles ont besoin.

Dans un message à l’occasion de cette journée, le Directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a rappelé que la pandémie de Covid-19 a plongé des millions de personnes plus profondément dans la pauvreté et touché celles qui ont déjà un accès limité aux services de santé. Il a exhorté la communauté mondiale à poursuivre son travail pendant la pandémie.

La Journée offre l'occasion de relancer les efforts pour mettre fin aux souffrances causées par ces 20 maladies dues à une variété d'agents pathogènes, notamment des virus, des bactéries, des parasites, des champignons et des toxines. Parmi ces maladies, il y a par exemple la dengue, la lèpre et la maladie de Chagas.

L'OMS et d'autres acteurs luttant contre les maladies tropicales négligées (MTN) ont organisé plusieurs événements pour marquer cette journée, qui coïncide cette année avec la Journée mondiale de la lèpre.

« Les progrès réalisés au cours de la dernière décennie sont le résultat de l'excellent partenariat public-privé avec les pays où les MTN sont endémiques et du soutien indéfectible des partenaires qui ont approuvé la Déclaration de Londres en 2012 », a déclaré le Dr Gautam Biswas, Directeur par intérim du Département de contrôle des maladies tropicales négligées à l'OMS. « Il est excitant de voir la volonté politique se préparer autour de la Déclaration de Kigali pour atteindre les nouveaux objectifs de la feuille de route pour 2030 ».

Conséquences dévastatrices

Les MTN peuvent souvent avoir des conséquences sanitaires, sociales et économiques dévastatrices pour plus d'un milliard de personnes dans le monde.

L'épidémiologie des MTN est complexe et souvent liée aux conditions environnementales. Beaucoup de ces maladies sont transmises par des vecteurs, ont des réservoirs animaux et sont associées à des cycles de vie complexes, selon l'OMS. Tous ces facteurs rendent difficile leur contrôle en matière de santé publique.

Les MTN sévissent principalement dans les zones rurales, dans les zones de conflit et les régions difficiles d'accès. Elles prospèrent dans des zones où l'accès à l'eau potable et à l'assainissement est rare.

La lutte contre ces maladies nécessite une énorme coopération, ainsi que la résolution des problèmes de santé mentale associés et d'autres problèmes tels que la stigmatisation et la discrimination.

L’OMS a publié un document qui vise à aider les pays, les organisations internationales et les partenaires à travailler ensemble pour identifier des terrains d'entente afin de maximiser les efforts de contrôle et d'élimination des maladies tropicales négligées.