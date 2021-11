Alors que l’année 2021 devrait être l’une des plus chaudes jamais enregistrées (OMM) et même s’ils parlent une fois de plus de l’impact de la crise climatique sur les enfants, les dirigeants sont encore trop peu nombreux à transformer leurs paroles en actes significatifs tenant réellement compte des enfants, a regretté mardi le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).