Mozambique : des rapports de l’UNICEF confirment l’enlèvement d’enfants par des groupes djihadistes à Cabo Delgado

Au nord-est du Mozambique, les groupes djihadistes sont devenus kidnappeurs d’enfants. Et avec l’accès humanitaire qui s’améliore peu à peu dans la province de Cabo Delgado, des rapports de l’UNICEF confirment l’utilisation d’enfants dans les groupes armés et des violations des droits humains, notamment des enlèvements et des violences sexuelles.