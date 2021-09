Le HCR salue la décision des États-Unis d’accueillir 125.000 réfugiés en 2022

« Si le plan est confirmé à la suite de la consultation du Congrès et signé par le Président américain Biden, cet objectif de réinstallation pourrait sauver la vie de 125.000 femmes, hommes et enfants et permettra de l’espoir pour des millions d’autres réfugiés, partout dans le monde », a déclaré lors d’un point de presse à Genève, Shabia Mantoo, porte-parole du HCR.

Ce chiffre de 125.000 réfugiés est le double par rapport à l’année 2021.

Selon Washington, il s’agit de « répondre aux besoins générés par les crises humanitaires dans le monde ».

Pour l’agence onusienne basée à Genève, ce plan reflète l’engagement du gouvernement et du peuple américain à d’aider à « garantir que les réfugiés les plus vulnérables du monde aient une chance de reconstruire leur vie en toute sécurité ».

Selon le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés, le nombre de réfugiés, de personnes déplacées à l’intérieur de leur pays, et de demandeurs d’asile a atteint un record de plus de 82 millions en 2020.

La majorité des réfugiés sont accueillis dans les pays en développement.

Mais pour le HCR, cette décision de Washington envoie donc « un signal clair au monde sur l’importance pour tous les pays de faire leur part et de travailler ensemble pour partager la responsabilité de répondre aux besoins des réfugiés par des actions concrètes, fortes et compatissantes ».

L’Agence onusienne demande instamment à tous les pays de mettre davantage de places de réinstallation à la disposition des réfugiés qui en ont besoin.