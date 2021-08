Haïti : l’ONU solidaire du peuple haïtien après le séisme et le passage de la tempête Grace

Le nombre de personnes qui ont perdu la vie lors du tremblement de terre s’élève désormais à plus de 1.400 alors que le nombre de blessés est à presque 7.000. L’on compte plus de 37.300 maisons détruites et près de 47.000 maisons endommagées.

Ces chiffres augmentent avec chaque seconde qui passe, selon un bilan transmis mardi à ONU Info par la cheffe adjointe de l’OIM en Haïti, Federica Cecchet.

Mme Cecchet a également indiqué que la tempête Grace s’était abattue dans la nuit de lundi à mardi dans même zone affectée par le tremblement de terre, « un autre événement très catastrophique » selon ses équipes sur place.

« Jusqu’à ce matin, on ne sait pas encore quel est le niveau de dégâts mais les équipes sur le terrain nous rapportent que la situation est catastrophique, que pendant la nuit il y a eu des rafales de vent et que la pluie n'arrêtait pas de tomber », a précisé Mme Cecchet. L’OIM est particulièrement préoccupée parce que beaucoup de gens ont perdu leur maison en raison du tremblement de terre.

© UNICEF/George Harry Rouzie Un jeune homme est installé sur un lit provisoire en attendant des soins médicaux dans un hôpital des Cayes, suite au tremblement de terre qui a frappé Haïti le 14 août.

L’ONU accompagne la réponse

L'équipe des Nations Unies sur le terrain travaille avec le gouvernement pour s'assurer que l'aide humanitaire et le personnel puissent atteindre les personnes dans le besoin. « Depuis les premières minutes, nous sommes aux côtés de la Direction de la protection civile et du gouvernement pour livrer l'aide et l'assistance humanitaire aux victimes du tremblement de terre », a précisé Mme Cecchet.

Le Secrétaire général de l’ONU a indiqué que l’Organisation a alloué 8 millions de dollars du Fonds central d'intervention d'urgence pour fournir des soins de santé essentiels, de l'eau potable, des abris d'urgence et des installations sanitaires à toutes les personnes touchées.

Alors que les évaluations révèlent le niveau de souffrance, l'ampleur des besoins humanitaires en Haïti continue de croître, a signalé M. Guterres. « J'appelle tous les États membres à se mobiliser pour aider Haïti à éviter une catastrophe humanitaire », a-t-il dit.

Plus de 500.000 enfants affectés

L'UNICEF a estimé mardi qu'environ 1,2 million de personnes, dont 540.000 enfants, ont été affectées par le puissant séisme qui a frappé Haïti samedi.

Hier soir, alors qu'il pleuvait des cordes à l'arrivée de la dépression tropicale #Grace, UNICEF et la Croix Rouge néerlandaise ont distribué de bâches à des familles affectées par le #séisme de samedi dernier aux Cayes. #earthquake #Haiti @KwaWouj @UNICEF_FR @uniceflac pic.twitter.com/7kmrqomZa5 — UNICEF Haiti (@UNICEFHaiti) August 17, 2021

Le Fonds de l’ONU pour l’enfance a signalé que la dépression tropicale Grace a perturbé davantage l'accès à l'eau, aux abris et aux autres services de base, dans les départements du Sud, des Nippes et de la Grand'Anse, les plus durement touchés par la secousse de samedi.

Les inondations et les coulées de boue risquent d'aggraver la situation des familles vulnérables et de compliquer davantage la réponse humanitaire, a averti l’agence onusienne.

« La nuit dernière, j'ai vu des vents violents et de fortes pluies frapper les mêmes zones que celles déjà touchées par le tremblement de terre », a déclaré le Représentant de l'UNICEF en Haïti, Bruno Maes, qui se trouve actuellement aux Cayes.

Il a expliqué que « d'innombrables familles haïtiennes qui ont tout perdu à cause du tremblement de terre vivent maintenant littéralement les pieds dans l'eau à cause des inondations ». « À l'heure actuelle, environ un demi-million d'enfants haïtiens n'ont qu'un accès limité ou nul à un abri, à l'eau potable, aux soins de santé et à la nutrition », a dit M. Maes.

La violence criminelle et l'insécurité compliquent l'intervention humanitaire, et la route principale reliant Port-au-Prince au sud du pays est contrôlée par des gangs.

L'UNICEF affirme néanmoins avoir pu atteindre les zones touchées avec des fournitures médicales dans les heures qui ont suivi le tremblement de terre.

Un camion de l'UNICEF a notamment livré six kits médicaux à trois hôpitaux des Cayes, avec suffisamment de fournitures - notamment des gants, des analgésiques, des antibiotiques et des seringues - pour traiter 30.000 victimes du tremblement de terre pendant trois mois.

L'UNICEF et ses partenaires distribuent des bâches pour les abris d'urgence, des latrines et des douches ; des réservoirs d'eau pour la distribution d'eau potable ; et des kits d'hygiène comprenant des comprimés de traitement de l'eau, du savon, du matériel pour l'hygiène menstruelle et des jerrycans.

Des fournitures supplémentaires, notamment des kits d'éducation et de loisirs, seront rapidement mobilisées, et l'UNICEF prévoit des activités d'engagement communautaire pour empêcher la séparation des familles et assurer la protection et le soutien psychosocial des enfants.

L'UNICEF estime qu'il lui faudra 15 millions de dollars pour répondre aux besoins les plus urgents d'au moins 385.000 personnes, dont 167.000 enfants de moins de cinq ans, pendant une période de huit semaines. Ce besoin initial de financement sera revu et ajusté dans les semaines à venir, à mesure que l'impact sur les enfants et les familles se précisera.