« Lorsque l'accès est coupé, les enfants sont souvent contraints de s'en remettre à des sources non sûres. Cela augmente leurs risques de contracter des maladies, en particulier chez les très jeunes enfants », a déclaré la Représentante spéciale adjointe de l'UNICEF en Libye, Cristina Brugiolo.

Des attaques répétées contre des installations principales

Selon le l'UNICEF, une station principale de la rivière artificielle située sur la voie orientale du système Hassawna a été vandalisée jeudi, affectant l'approvisionnement en eau de quatre villes principales - Bani Walid, Misrata, Al-Khums et Zliten - ainsi que d'autres zones environnantes.

La rivière artificielle est le plus grand fournisseur d'eau en Libye et fournit 60 % de toute l'eau douce utilisée en Libye. Les attaques répétées des assaillants contre ses principaux systèmes menacent la sécurité de l'eau de tout le pays et font courir à des millions de personnes le risque immédiat de ne plus avoir accès à l'eau potable, a rapporté l’agence onusienne.

Aussi le 24 juillet, une fuite importante s'est produite dans la ligne de transmission d'eau à Tazerbo, Benghazi, située près de la ville d'Awjila, entraînant le gaspillage d'un grand volume d'eau.

Au cours des deux dernières semaines, l'un des puits du système d'approvisionnement en eau d'Al-Hasawna, Al-Juffra, qui a une une capacité de production quotidienne de plus de 5.000 mètres cubes d'eau, a été détruit et totalement mis hors service, a regretté l’UNICEF.

Ces incidents interviennent alors que la chaleur étouffante de l'été libyen frappe les habitants, que les coupures d'électricité sont importantes et que la pandémie de coronavirus se propage rapidement, avertit le Fonds.

Protéger d’urgence les infrastructures

« L'endommagement délibéré et sans discernement des systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement - et de l'alimentation électrique nécessaire à leur fonctionnement - constitue une grande violation des droits fondamentaux », a affirmé Mme Brugiolo.

Les dommages continus causés au système d'approvisionnement en eau compromettent davantage les niveaux de santé et d'hygiène de la population et augmentent le risque d'épidémies et de propagation de maladies transmissibles aux Libyens déjà en difficulté.

L'UNICEF appelle les partenaires nationaux et internationaux à faire de la question urgente de la protection des infrastructures d'eau une préoccupation prioritaire et à renforcer les mesures de sécurité, y compris le déploiement potentiel de forces civiles sur les champs de captage.

Selon le Fonds, l'allocation urgente des ressources nécessaires pour effectuer la maintenance permettrait d'assurer la continuité des services d'approvisionnement en eau et d'assainissement.

L'UNICEF travaille avec ses partenaires sur le transport de l'eau par camion afin de garantir l'approvisionnement en eau des populations les plus touchées et les plus vulnérables dans les hôpitaux, les centres de santé, les centres de détention et les camps de personnes déplacées. Une équipe technique de l'UNICEF travaille avec la General Company for Water and Wastewater pour examiner les options d'intervention d'urgence et identifier des sources d'eau alternatives.