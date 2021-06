Portrait : A la santé de « Mama Cheers »

Julian Omalla, connue sous le nom de « Mama Cheers » en raison de la marque de jus de fruits « Cheers » que son entreprise Delight Uganda produit, prévoit maintenant de se développer en construisant une nouvelle usine dans le nord du pays.

« Lorsque j'ai lancé ma société, Delight Uganda Limited, en 1996, je ne connaissais pas grand-chose à la gestion d'une entreprise. Je suis parti de zéro et j'ai dû relever de nombreux défis.

Je me souviens d'avoir marché de nombreux kilomètres, sur des routes en mauvais état, et d'avoir travaillé dans mon jardin du matin au soir. L'un des moments les plus difficiles a été la fuite de mon associé avec tout l'argent que j'avais réuni pour acheter des actions. Il ne me restait plus qu'une brouette pour transporter les fruits au marché et une robe rouge !

Aucune banque n'a pu financer mon entreprise, car je n'avais pas de garantie, et il m'a donc été difficile de trouver des fonds pour me développer. Comme la plupart des femmes en Ouganda, je devais compter sur mes économies et réinvestir mes bénéfices dans l'entreprise.

Crédit photo : Delight Uganda Limited L'entrepreneuse ougandais Julian Omalla a créé une entreprise de jus de fruits frais qui compte plus de cinq millions de clients.

Une entrepreneuse née

Quatre ans plus tard, j'ai rejoint le programme de la CNUCED pour les entrepreneurs, qui m'a aidée à élaborer et à exécuter mon plan de croissance. Le cours a amélioré ma confiance en moi et m'a permis d'acquérir de nouvelles compétences, comme la fixation d'objectifs, la comptabilité, le marketing, la définition d'objectifs et le travail efficace pour les atteindre. J'ai réalisé que j'étais une entrepreneuse née.

Au fil des ans, je suis restée en contact avec mes formateurs et j'ai affiné mes compétences entrepreneuriales. J'ai continué à poser des questions pour m'aider à améliorer mon entreprise, même le week-end !

Grâce à ma détermination et aux compétences que j'ai acquises, j'ai développé l'entreprise au point qu'à un moment donné, nous détenions 60 % du marché des jus de fruits en Ouganda, avec une chaîne de transformation produisant 12 000 litres de boissons aromatisées aux fruits par jour. Nous nous sommes également diversifiés dans d'autres activités commerciales, comme l'aviculture, la production de maïs fourrager, une minoterie et une boulangerie.

Crédit photo : Delight Uganda Limited Julian Omalla a créé un commerce florissant de jus de fruits en Ouganda.

Partager le succès

Nous avions l'habitude de produire d'importants jus concentrés, car il était difficile de se procurer des fruits frais de haute qualité cultivés localement. Mais, en 2011, l'entreprise a acquis 1 700 acres de terres pour cultiver des arbres fruitiers, comme des mangues, des goyaves et des agrumes, et a organisé la Nwoya Fruit Growers Cooperative, qui compte 5 000 membres, dont la plupart (3 750) sont des femmes.

Chacune de ces femmes possède au moins un acre de verger fruitier en culture intercalaire avec des cultures saisonnières à court terme pour assurer un revenu et la durabilité. En une saison, elles peuvent gagner jusqu'à 1 850 dollars avec un acre de terre. Et, grâce au Delight Farm Institute, nous créons de nouveaux emplois décents et offrons de meilleurs moyens de subsistance à de nombreuses personnes.

Crédit photo : Delight Uganda Limited Cheers est la principale marque de jus de fruits de Delight Uganda Limited.

Nouvelle usine, nouveaux horizons

Cette année, nous avons reçu un financement de 10 millions de dollars du gouvernement ougandais, qui nous permettra de construire une usine moderne de jus de fruits frais, ce qui nous permettra d'ajouter de la valeur aux fruits cultivés par les agriculteurs locaux, et de répondre à la demande croissante du marché pour les fruits secs, notamment les mangues.

Le fait de gagner le prix de la CNUCED m'a beaucoup motivé ! J'ai l'intention de créer un centre d'excellence, où les universitaires pourront partager leurs connaissances, ce qui nous aidera à atteindre les normes internationales et à exporter nos produits aux quatre coins du monde.

Je pense que la raison de notre réussite est notre engagement auprès de la communauté. Les habitants du nord de l'Ouganda ont tellement souffert pendant la guerre civile, et je crois que notre réussite les aidera à s'émanciper et à survivre ».

Un exemple d'autonomisation

En février 2021, le gouvernement ougandais a accordé à l'entreprise de Mme Omalla, Delight Uganda Limited, une subvention de 4 millions de dollars pour la construction d'une usine de jus de fruits frais dans le nord de l'Ouganda, et de 6 millions de dollars pour l'achat d'équipements, 50 % des fonds étant remboursables par son entreprise en 10 ans.

Mme Omalla est l'une des femmes entrepreneurs les plus décorées d'Ouganda. En 2020, elle a remporté un prix spécial lors de la septième édition des Empretec Women in Business Awards de la CNUCED pour son dévouement à l'autonomisation d'autres femmes par le biais de son entreprise.

Mme Omalla a également reçu une bourse pour participer à un programme de formation des cadres de l'International Institute for Management Development à Lausanne, en Suisse.