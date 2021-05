Mali : l’ONU condamne fermement les amputations de civils à Gao 

Plus de 421 cas de meurtres, exécutions sommaires, enlèvements, viols, atteintes à l’intégrité physique, intimidations et menaces ont été documentés au Mali, entre le 1er janvier et le 31 mars 2021, alors que 106 personnes dont cinq enfants et six femmes, ont été tuées, selon le rapport trimestriel de la mission de paix de l'ONU dans le pays publié mercredi.