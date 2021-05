Iran : des experts indépendants de l'ONU demandent la libération d'un dissident pour raison médicale

Le cinéaste Mohammad Nourizad a été condamné à plusieurs peines en février dernier, dont une de sept ans et demi de prison, après avoir été reconnu coupable de charges liées à une lettre ouverte qu'il a signée avec d'autres personnes demandant la démission du Guide suprême et des changements constitutionnels, selon un communiqué de presse des experts.

Les autorités iraniennes doivent le libérer immédiatement, conformément aux avis médicaux, et lui donner libre accès aux soins et traitements médicaux nécessaires - Experts des droits de l'homme de l'ONU

« Nous sommes gravement préoccupés par les mauvais traitements infligés à Mohammad Nourizad et par son maintien en prison pour avoir exprimé son opinion », ont déclaré les experts, notant que son « cas est emblématique de la situation à laquelle sont confrontés de nombreux militants politiques iraniens en détention ».

Ils ont ajouté que le maintien en détention de M. Nourizad, alors que des professionnels de la santé ont estimé qu'il ne pouvait pas rester en prison en raison de son état de santé grave, et le refus de soins médicaux adéquats qui en résulte, peuvent s'apparenter à de la torture. « Il doit être libéré immédiatement », ont déclaré les experts.

Pendant sa détention, M. Nourizad a mené des grèves de la faim et refusé de prendre des médicaments, la dernière fois le 10 mars, pour protester contre son emprisonnement et les mauvais traitements infligés à sa famille par les autorités. Il aurait également tenté de se suicider en prison et aurait commencé à s'automutiler en guise de protestation le 19 février.

Les experts ont précédemment fait part au gouvernement iranien de leurs préoccupations concernant la détention de M. Nourizad ainsi que son accès aux soins médicaux. Le gouvernement a envoyé des commentaires en réponse aux préoccupations soulevées.

Pas en état médical de rester en prison

Selon le communiqué de presse, M. Nourizad a été diagnostiqué comme souffrant de problèmes cardiaques pendant sa détention et perdait fréquemment connaissance.

Le mois dernier, il a été transféré dans un hôpital de la capitale Téhéran, après s'être évanoui. Lorsqu'il a repris connaissance, il a découvert que quelqu'un lui injectait une substance inconnue, à laquelle il n'a pas consenti et dont il n'a pas été informé. Il n'a pas non plus reçu d'informations, bien qu'il ait demandé aux responsables ce qu'on lui avait injecté et pourquoi.

« Il est clair que l'état de santé de M. Nourizad ne lui permet pas de rester en prison », ont déclaré les experts, qui ont également noté que l'Organisation médicale légale du pouvoir judiciaire iranien et d'autres professionnels de la santé auraient estimé qu'il devait être libéré pour des raisons médicales.

« Les autorités iraniennes doivent le libérer immédiatement conformément à ces avis médicaux et lui donner libre accès aux soins et traitements médicaux requis », ont-ils ajouté.

De nombreuses personnes emprisonnées pour avoir exercé leurs droits

Les experts ont également déclaré que de nombreuses personnes en Iran sont détenues pour avoir simplement exercé leur droit à la liberté d'expression. Ils ont rappelé au gouvernement iranien que la détention sur une telle base constitue une violation manifeste de plusieurs des obligations du pays en matière de droits de l'homme au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP).

« Nous restons extrêmement préoccupés par les informations persistantes selon lesquelles des détenus, y compris ceux qui sont emprisonnés pour avoir exercé leurs droits fondamentaux, se voient refuser un traitement ou des soins médicaux adéquats ou sont inutilement empêchés de les recevoir », ont fait valoir les experts.

« Dans des cas extrêmes, le refus d'un traitement adéquat a entraîné la mort. Le gouvernement et le pouvoir judiciaire iraniens ont l'obligation de veiller à ce que tous les détenus reçoivent un traitement approprié, comme le prescrivent non seulement le droit interne, mais aussi ses obligations internationales en matière de droits de l'homme et les Règles Nelson Mandela sur les normes minimales pour le traitement des prisonniers », ont-ils souligné.

Les experts des droits de l'homme qui lancent cet appel comprennent les Rapporteurs spéciaux sur la situation des droits de l'homme en Iran, sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'expression, sur les droits à la liberté de réunion pacifique et d'association, sur le droit à la santé physique et mentale et sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires.

NOTE :

Les Rapporteurs spéciaux font partie de ce qu’on appelle les Procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme. Les procédures spéciales, le plus grand organe d’experts indépendants du système des droits de l’homme des Nations Unies, est le nom général des mécanismes indépendants d’enquête et de suivi du Conseil qui traitent soit de situations nationales spécifiques, soit de questions thématiques dans toutes les régions du monde. Les experts des procédures spéciales travaillent sur une base volontaire ; ils ne font pas partie du personnel de l'ONU et ne reçoivent pas de salaire. Ils sont indépendants de tout gouvernement ou organisation et servent à titre individuel.