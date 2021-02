Le HCR se félicite de la volonté des Etats-Unis d'améliorer leur système d'asile

« Nous sommes encouragés par les mesures prises aujourd'hui par le Président Biden », a déclaré le Représentant du HCR aux Etats-Unis et dans les Caraïbes, Matthew Reynolds.

« Ces mesures confirment une tradition américaine de compassion pour les personnes vulnérables et constituent un signal important pour tous les pays dans la formulation de réponses qui sont à la fois humaines et sécuritaires », a-t-il ajouté.

Le Président américain Joe Biden a annoncé des plans visant à améliorer le système d'asile américain et à créer un groupe de travail pour localiser et réunir les familles qui ont été séparées le long de la frontière sud des États-Unis ces dernières années, alors qu'elles tentaient de demander l'asile aux États-Unis, a salué le HCR.

M. Biden s'est également engagé à travailler avec d'autres gouvernements et organisations afin de renforcer les capacités régionales en matière d'asile, d'améliorer la réinstallation des réfugiés et de s'attaquer aux causes profondes de la violence et de l'instabilité qui poussent les gens à fuir certaines parties du nord de l'Amérique centrale.

Des déplacements forcés sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale

Selon le HCR, cette action reflète des valeurs humanitaires authentiques et réaffirme le leadership des Etats-Unis dans un contexte de déplacements forcés sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale.

« Personne ne veut être forcé de quitter sa propre patrie », a déclaré M. Reynolds précisant qu’il est toutefois clair « que les personnes désespérées qui fuient la violence dans le nord de l'Amérique centrale ne sont pas dissuadées par des politiques d'application sévères parce que la vie dans leur pays d'origine est tout simplement intenable ».

« Les mesures annoncées par les États-Unis confirment l'importance de systèmes d'asile efficaces et humains et d'une action coordonnée de tous les gouvernements pour créer les conditions qui empêcheront les familles de devoir fuir leur foyer en premier lieu », a ajouté M. Reynolds.

Le HCR, qui opère dans 130 pays et a 70 ans d'expérience opérationnelle dans le monde entier, réaffirme qu'il est prêt à soutenir le gouvernement des Etats-Unis pour faire en sorte que les personnes ayant besoin d'une protection internationale - y compris les réfugiés, les demandeurs d'asile et les apatrides - puissent la trouver rapidement et sans entrave.