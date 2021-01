La Jordanie est l'un des premiers pays à vacciner les réfugiés contre la Covid-19

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a indiqué que la Jordanie est devenue l'un des premiers pays au monde à commencer à vacciner les réfugiés contre la Covid-19.

Sur les 90 pays ayant des stratégies de vaccination contre le nouveau coronavirus, 51 se sont engagés à inclure les réfugiés, soit plus de la moitié, selon l'agence.

Ainsi, Raia Alkabasi, un réfugié iraquien vivant à Irbid au nord de la Jordanie, a été le premier à recevoir le vaccin à la clinique de la ville la semaine dernière.

La Jordanie a fait preuve d'un leadership et d'une solidarité exemplaires – Filippo Grandi, Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés

« Une fois de plus, la Jordanie a fait preuve d'un leadership et d'une solidarité exemplaires », a déclaré le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi.

« Le pays a inclus les réfugiés dans tous les aspects de la réponse de santé publique à la pandémie, y compris la campagne nationale de vaccination », pour assurer la sécurité de tous, a-t-il fait valoir.

Le chef du HCR a appelé les États à suivre cet exemple en incluant les réfugiés dans leurs campagnes de vaccination sur un pied d'égalité.

Le HCR a préconisé l'inclusion des réfugiés, des personnes déplacées à l'intérieur de leur pays et des apatrides par le biais du mécanisme Covax, une initiative mondiale qui réunit les gouvernements et les fabricants pour fournir des vaccins aux personnes qui en ont le plus besoin. Les pays à revenu faible ou moyen sont une priorité pour ce soutien.

Aider les États à accéder aux vaccins

Selon M. Grandi, « la majorité des réfugiés du monde sont accueillis dans des pays à faible et moyen revenu ». Il a déclaré que « la communauté internationale doit faire plus pour aider les gouvernements hôtes à accéder aux vaccins » car « un accès mondial et équitable est ce qui, en fin de compte, protègera les vies et endiguera la pandémieun accès mondial et équitable est ce qui, en fin de compte, protégera les vies et endiguera la pandémie », a-t-il souligné.

Dans le cadre du plan national jordanien, lancé la semaine dernière, toute personne vivant dans le pays a le droit de recevoir le vaccin gratuitement.

La coopération entre le HCR et le ministère jordanien de la santé, ainsi que l'engagement ferme des réfugiés en faveur des mesures de prévention, ont été fondamentaux pour limiter la propagation du virus parmi ces populations vulnérables.

Un accès mondial et équitable est ce qui, en fin de compte, protégera les vies et endiguera la pandémie – Filippo Grandi, Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés

Depuis que le premier cas a été confirmé parmi les réfugiés en Jordanie en septembre dernier, 1 928 autres cas ont été détectés.

La proportion de réfugiés avec la Covid-19 est également restée faible, à environ 1,6 %, contre 3 % dans l'ensemble de la population jordanienne.

Le HCR n'achète pas de vaccins, mais soutient les pays d'accueil des réfugiés avec d'autres interventions telles que l'assainissement, l'hygiène et le soutien logistique.