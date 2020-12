Tchad : le HCR se félicite de l’adoption d’une loi d’asile

L’Assemblée nationale tchadienne a adopté, mercredi, la première loi pour la protection des réfugiés et des demandeurs d’asile dans ce pays d’Afrique centrale.

En adoptant cette nouvelle loi, N’Djaména est devenu l’un des premiers pays de la région à mettre en œuvre ses engagements à assurer une meilleure protection internationale aux demandeurs d’asile et aux réfugiés vivant sur son territoire depuis bientôt 20 ans. « C’est un moment historique pour le Tchad et la protection internationale des réfugiés en Afrique et dans le monde », a déclaré dans un communiqué, Roberta Montevecchi, la Représentante assistante du HCR au Tchad chargée des opérations.

Cette nouvelle législation tchadienne traite l’asile dans sa globalité depuis la réception des réfugiés jusqu’aux solutions durables. Elle assure ainsi la protection, la liberté de circulation, le droit à la santé, l’éducation, l’accès à la justice et à des documents. Selon le HCR, cette nouvelle loi permet également au Tchad de fournir une assistance à des groupes de réfugiés ainsi qu’à des individus.

Les réfugiés et demandeurs d’asile représentent plus de 3% de la population tchadienne

« Une autre fois encore, le Tchad a donné l’exemple cette fois avec l’adoption d’un loi pionnière qui fait avancer significativement les pratiques en matière de la protection des demandeurs d’asile et des réfugiés au Tchad », a fait valoir Mme Montevecchi.

Selon le HCR, cette loi est conforme aux instruments et aux normes internationales, telles que la Convention de 1951 sur le statut des réfugiés et son Protocole de 1967 et aussi la Convention de l’Organisation de l’Union Africaine de 1969. Elle permet également la mise en œuvre des engagements internationaux pris par N’Djaména lors du Forum mondial pour les Réfugiés et du Segment de haut niveau contre l’apatridie en 2019.

Le Tchad a toujours eu une tradition d’accueil de réfugiés des pays voisins sans que cela n’entraîne de tension. Après l’arrivée des premiers réfugiés en 2003 à la suite de la crise du Darfour (Soudan), le Tchad compte aujourd’hui 917.534 personnes déplacées dont quelques 500.000 réfugiés, près de 350.000 déplacés internes, et 100.000 Tchadiens revenus de la République centrafricaine (RCA) et de la région Lac.

Selon l’agence onusienne, le nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile représente plus de 3% de la population tchadienne, ce qui fait du Tchad le premier pays d’asile en Afrique. Le pays d’Afrique centrale se classe également parmi les 10 plus grands pays d’accueils des réfugiés au monde.