Au Yémen, la faim atteint des niveaux records et nécessite une action urgente, avertit l’ONU

La nouvelle analyse de la classification intégrée de la sécurité alimentaire (IPC) pour le Yémen indique que des poches de famine (phase 5) sont déjà réapparues pour la première fois en deux ans, et avertit que le nombre de personnes connaissant ce degré d'insécurité alimentaire catastrophique pourrait presque tripler, passant de 16.500 personnes actuellement à 47.000 personnes entre janvier et juin 2021.

Dans le même temps, l'analyse de l'IPC avertit que le nombre de personnes confrontées à l'insécurité alimentaire de la phase 4 - la phase d'urgence - est sur le point d'augmenter de 3,6 millions à 5 millions de personnes au cours du premier semestre 2021. Sans changement de cap, ces personnes pourraient aussi connaître la famine.

Ces chiffres inquiétants doivent être un signal d'alarme pour le monde - David Beasley, Directeur exécutif du PAM

« Le Yémen est au bord de la famine et nous ne devons pas tourner le dos aux millions de familles qui en ont maintenant désespérément besoin. Ne vous y trompez pas, 2021 sera encore pire que 2020 pour les personnes les plus vulnérables du Yémen. La famine peut encore être évitée, mais cette opportunité s'éloigne chaque jour qui passe », a déclaré David Beasley, Directeur exécutif du Programme alimentaire mondial des Nations Unies.

La phase 4 est un dernier avertissement pour l'action. A ce stade, les gens souffrent déjà énormément et certains des plus vulnérables risquent de mourir de faim.

Plus de la moitié des 30 millions d'habitants du Yémen (16,2 millions) seront confrontés à des niveaux de crise d'insécurité alimentaire (phase 3+) d'ici la mi-2021, et beaucoup d'entre eux sont sur le point de glisser vers des niveaux de faim de plus en plus graves, car plus de cinq années de guerre ont épuisé les familles et les ont rendues extrêmement vulnérables aux chocs.

« Il est impératif de maintenir les gens en vie en maintenant le flux de nourriture, mais ce cycle ne peut pas continuer éternellement », a déclaré le Directeur général de la FAO, Qu Dongyu.

« Le Yémen a besoin d'une cessation du conflit, qui est le principal moteur de l'insécurité alimentaire dans le pays. Les familles yéménites ont besoin de stabilité et de sécurité - et d'une aide aux moyens d'existence pour les aider à reprendre une production alimentaire normale, afin qu'elles aient moins besoin de soutien extérieur et puissent mettre en place des systèmes alimentaires plus résistants et autosuffisants », a-t-il ajouté.

© UNICEF/Areej Alghabri Un bébé de dix-huit mois, qui a perdu un œil à cause d'une maladie, est soigné dans un hôpital de Sanaa, au Yémen.

Une aide humanitaire immédiate et coordonnée est essentielle pour prévenir la famine et sauver des vies, dans un pays qui dépend des importations pour 80% de sa nourriture et où plus de 70% de la population vit en zone rurale et dépend de l'agriculture pour ses moyens d'existence.

Mais d'importants déficits de financement menacent de réduire encore davantage l'aide alimentaire vitale, ainsi que les services de traitement de la malnutrition pour les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes ou allaitantes. Cette aide permet aussi aux ménages de continuer à produire la nourriture et les revenus dont ils ont besoin pour s'en sortir.

Le monde ne peut pas rester les bras croisés alors que le Yémen glisse vers la famine et que des millions d'enfants et de familles vulnérables souffrent de la faim - Henrietta Fore, Directrice exécutive de l'UNICEF.

« La situation est déjà catastrophique, et sans une action urgente, d'autres enfants vont mourir. Nous avons déjà empêché la famine au Yémen par le passé, et nous devrions être en mesure de la prévenir à nouveau, grâce à un soutien accru et à un accès sans entrave à chaque enfant et famille dans le besoin », appelle Henrietta Fore, Directrice exécutive de l'UNICEF,

La crise naissante est une combinaison de causes complexes : l'intensification du conflit qui a entraîné un effondrement économique, notamment une augmentation dramatique des prix des denrées alimentaires dans le sud du Yémen, et un embargo sur les importations de carburant frappant les familles dans les régions du nord.

La pandémie de Covid-19 a aggravé les souffrances, car les envois de fonds ont diminué, les possibilités de gagner de l'argent se sont réduites, les services de santé ont été sollicités au maximum et les restrictions de voyage ont compromis l'accès aux marchés. En outre, une invasion de criquets et des inondations soudaines ont frappé la production alimentaire locale dans certaines régions.

Les réductions de l'aide humanitaire cette année, y compris de l'aide alimentaire, ont effacé les gains précédents en matière de sécurité alimentaire et ont laissé les familles avec des carences de consommation alimentaire. A moins que des fonds ne soient reçus d'urgence, l’aide pourrait continuer à être réduite, ce qui signifie que ces prévisions alarmantes pourraient être sous-estimées, ont averti les agences.