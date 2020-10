Yémen : pire niveau de malnutrition aiguë chez les enfants depuis le début de la guerre (ONU)

Plus d'un demi-million de cas de malnutrition aiguë ont été recensés dans les districts du sud du pays, selon la dernière analyse de la classification intégrée de la sécurité alimentaire (IPC) publiée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), le Programme alimentaire mondial (PAM) et leurs partenaires.

L'analyse - qui porte uniquement sur 133 districts du sud du Yémen qui abritent 1,4 million d'enfants de moins de cinq ans - révèle une augmentation de près de 10% des cas de malnutrition aiguë en 2020. La plus forte augmentation concerne les cas de jeunes enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère avec une augmentation de 15,5% en 2020.

« Les données que nous publions aujourd'hui confirment que la malnutrition aiguë chez les enfants atteint les niveaux les plus élevés que nous ayons vus depuis le début de la guerre », a déclaré Lise Grande, Coordonnatrice humanitaire au Yémen. Au moins 98.000 enfants de moins de cinq ans courent un haut risque de mourir en l’absence de traitement urgent pour la malnutrition aiguë sévère.

L’ONU avertit depuis juillet que le Yémen est au bord d’une crise catastrophique de la sécurité alimentaire. « Le cercle vicieux du conflit et de la faim au Yémen fait des ravages terribles pour ceux qui sont déjà les plus vulnérables », a déclaré Laurent Bukera, Directeur du PAM au Yémen.

« Si la guerre ne prend pas fin maintenant, nous approchons d’une situation irréversible et risquons de perdre toute une génération de jeunes enfants au Yémen », a prévenu Mme Grande.

Au moins un quart de million de femmes enceintes ou qui allaitent ont également besoin d'un traitement contre la malnutrition. Les experts de l'ONU préviennent que le nombre réel est probablement plus élevé, car les facteurs de malnutrition au Yémen se sont aggravés en 2020.

« La vie de milliers d'enfants et de femmes est en jeu. La malnutrition aiguë peut être traitée et prévenue avec un ensemble de services clés, mais pour cela, nous avons besoin d'une action et d'un soutien urgents », a déclaré Philippe Duamelle, Représentant de l'UNICEF au Yémen.

Lutte contre la malnutrition : des gains durement acquis désormais perdus

Le Yémen a longtemps lutté contre certains des taux de malnutrition les plus élevés au monde. Jusqu'à présent, les interventions humanitaires pour traiter et prévenir la malnutrition, ainsi que pour fournir une aide alimentaire d'urgence, ont empêché une détérioration encore plus grave. Mais en 2020, ces gains durement acquis sont perdus.

L'escalade des conflits et du déclin économique, ainsi que l'impact écrasant de la pandémie de Covid-19, ont poussé une population déjà épuisée au bord du gouffre. De plus, de nombreux projets d'aide, notamment l'aide alimentaire d'urgence et les services d’eau, d’assainissement et d’hygiène ont été perturbés par des déficits de financement. Les programmes de traitement de la malnutrition sont également menacés si des fonds supplémentaires ne sont pas reçus rapidement.

Ces facteurs s'ajoutent à ceux qui ont historiquement fait du Yémen l'un des endroits les plus difficiles pour être un enfant ou une mère : une alimentation insuffisante et de mauvaise qualité; une forte prévalence des maladies transmissibles; des niveaux élevés d'insécurité alimentaire, un accès limité aux services de nutrition et de santé; un mauvais assainissement et une mauvaise hygiène; et l'incapacité de nombreux enfants à accéder à des vaccins importants, comme la rougeole et la polio.

Pour la FAO, l'aggravation de la situation nutritionnelle au Yémen met en évidence le besoin urgent de veiller à ce que chaque Yéménite ait accès à une alimentation saine et diversifiée maintenant et à l'avenir.

« Cela signifie construire, restaurer et maintenir les systèmes alimentaires au Yémen en intensifiant immédiatement les efforts pour protéger les moyens de subsistance des populations et en leur permettant de produire, vendre et consommer des aliments diversifiés et nutritifs même en période de crise extrême », a expliqué le Dr Hussein Gadain, Représentant de la FAO au Yémen.

Plus de 50 millions de dollars nécessaires d’urgence

Pour sauver des vies et éviter une nouvelle aggravation de la situation, l'ONU et ses partenaires ont besoin de plus de 50 millions de dollars pour intensifier d'urgence les programmes de nutrition, y compris le traitement des enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère.

Dans le même temps, un financement est également nécessaire pour intensifier les programmes d'alimentation, d'eau, d'assainissement et de santé, y compris la vaccination.

Le Yémen reste la pire crise humanitaire au monde. Près de 80% de la population - plus de 24 millions de personnes - ont besoin d’une forme d’assistance humanitaire et de protection. À la mi-octobre, seulement 1,43 milliard de dollars sur les 3,2 milliards de dollars nécessaires en 2020 avaient été reçus.