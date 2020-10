Le vrai prix de l’art : l’UNESCO révèle la face cachée du trafic de biens culturels

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation la science et la culture souligne que le commerce illicite de biens culturels représente près de 10 milliards de dollars chaque année. Il est alimenté par le pillage parfois très organisé de zones archéologiques et constitue une source de financement majeure d’organisations criminelles et terroristes. Il dépossède les peuples de leur histoire et de leur identité.

Une antiquité en vente peut cacher une sombre vérité.

Il est temps d'agir contre le trafic illicite de biens culturels.

Il est temps d'agir contre le trafic illicite de biens culturels.

Il est temps de révéler à tous le vrai prix de l'art.

« Le trafic illicite constitue un vol caractérisé de la mémoire des peuples. Eveiller les consciences et appeler à la plus extrême vigilance est nécessaire pour lutter contre cette réalité largement sous-estimée », a affirmé la Directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay.

Le vrai prix de l’art, campagne imaginée avec l’agence de communication DDB Paris, emprunte ses codes à l’univers de l’art et du design pour mieux révéler la vérité sombre cachée derrière certaines œuvres.

Chaque visuel présente un objet in situ, intégré à la décoration intérieure d’un acheteur. Une accroche vient révéler de façon cruelle l’envers du décor: financement du terrorisme, fouilles illégales, vols dans un musée détruit par la guerre, liquidation de la mémoire d’un peuple…

Chaque annonce raconte l’histoire vraie d’une antiquité volée dans une région du monde (Moyen-Orient, Afrique, Europe, Asie et Amérique Latine).

La Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, adoptée le 14 novembre 1970, offre un cadre international pour la prévention du vol et du pillage, ainsi que le retour et la restitution des biens culturels volés, parallèlement à des avancées plus larges dans la lutte contre le trafic illicite.

La campagne est lancée en amont de plusieurs événements importants, organisés à l’occasion de cet anniversaire, et notamment : la réunion du Comité de la Convention (27 et 28 octobre), la première Journée internationale de lutte contre le trafic illicite de biens culturels (14 novembre), et une conférence internationale à Berlin (16-18 novembre).