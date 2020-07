Coronavirus : l’actrice Yalitza Aparicio appelle à protéger les travailleurs domestiques

En Amérique latine et dans les Caraïbes, 70% de ces travailleurs ont été touchés par des mesures visant à contenir la pandémie.

Il y a quelque 67 millions de travailleurs domestiques dans le monde, dont la grande majorité sont des femmes, a rappelé Yalitza Aparicio, actrice et défenseure des droits des peuples autochtones et des travailleurs domestiques, dans un message vidéo de l'Organisation internationale du Travail (OIT), qui souligne la vulnérabilité de ces employés à la pandémie de Covid-19.

La plupart de ces personnes « travaillent de manière informelle et reçoivent un salaire injuste », a rappelé l'Ambassadrice de bonne volonté de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

« Les travailleurs domestiques qui nettoient notre maison et prennent soin de notre famille courent un risque élevé de l'obtenir », a déclaré Mme Aparicio, soulignant la crise actuelle sur le lieu de travail causée par la propagation du coronavirus.

L’actrice mexicaine nominée aux Oscars pour son rôle dans le film primé Roma, où elle joue le rôle d'une domestique indigène, a expliqué que pour les travailleurs domestiques, il n'y a que deux options : cesser de percevoir leurs revenus ou risquer la contagion à la Covid-19.

Les travailleurs domestiques ont également le droit de rester à la maison

Compte tenu de cette précarité et du manque d'accès aux systèmes de protection sociale et aux dispositions sanitaires d'urgence, Yalitza Aparicio lutte pour garantir que ces travailleurs aient également le droit de rester chez eux et de rester en bonne santé « sans s’appauvrir davantage ».

« Inscrivons-les dans la législation du travail et les mesures d'urgence car ce faisant, nous forgeons un monde meilleur », a exhorté l'actrice.

Selon l'OIT, la Covid-19 menace les moyens de subsistance de plus de 55 millions du nombre total de personnes engagées dans le travail domestique, dont 37 millions de femmes.

Amérique latine et Caraïbes

En Amérique latine et dans les Caraïbes, les travailleurs domestiques seraient au nombre de 18 millions, dont 93% de femmes. Cette activité représente jusqu'à 14% de l'emploi féminin dans la région.

Une étude récente de l'OIT, d'ONU Femmes et de la Commission économique pour l'Amérique latine (CEPALC) a estimé que jusqu'aux premières semaines de juin, 70% des travailleurs domestiques de la région avaient été touchés par les mesures prises pour contenir la pandémie.

Le rapport souligne l'importance du travail domestique rémunéré en tant que secteur clé de l'économie des soins dans la région et souligne sa contribution fondamentale à une vie durable et à la réactivation des économies.

Recommandations

Le rapport appelle également à une reconstruction économique reposant sur l’égalité et dans laquelle les droits des travailleurs domestiques sont garantis. Il émet une série de recommandations pour atténuer l'impact sur ces employés de la crise sanitaire, économique et sociale dérivée de la pandémie.

- Promouvoir des mesures pour garantir le maintien de l'emploi dans le travail domestique.

- Étendre et promouvoir les prestations de chômage pour les travailleurs domestiques

- Garantissez les transferts en espèces ou les prestations sociales d'urgence.

- Élaborer des protocoles de santé et de sécurité qui répondent aux spécificités du secteur du travail domestique rémunéré.

- Garantir une couverture santé à tous les travailleurs domestiques.

- S’assurez que les services de soins sont considérés comme une priorité.

- Promouvoir la formalisation du travail domestique.

- Promouvoir des systèmes de protection sociale complets.

- Promouvoir le dialogue social.

- Promouvoir la formation numérique et l'inclusion financière des travailleurs domestiques.

- Assurer l'accès à l'information et aux conseils juridiques aux travailleurs domestiques.

- Promouvoir des campagnes de sensibilisation aux droits des travailleurs domestiques.