Libye : l’ONU salue l’accord sur une pause humanitaire 

Dans une déclaration publiée par son porte-parole évoquant la situation humanitaire « déjà désastreuse » en Libye et l'impact potentiel de la pandémie COVID-19, António Guterres a appelé les parties à unir leurs forces pour faire face à la menace et assurer un accès sans entrave de l'aide humanitaire dans tout le pays.

L’ONU appelle toutes les parties à unir leurs forces pour aider les Libyens et les autorités locales à améliorer leur préparation à la lutte contre le COVID-19

Pour sa part, la Mission d’appui des Nations Unies pour la Libye (MANUL) a appelé toutes les parties à « unir leurs forces, à travailler ensemble et à orienter leurs pouvoirs et leurs ressources » pour aider les Libyens et les autorités locales à améliorer leur préparation à la lutte contre cette pandémie et en prévenir les conséquences catastrophiques.

« Il s'agit notamment de permettre un accès sans entrave à l'aide humanitaire, aux biens et aux denrées alimentaires, et de permettre à l'OMS et aux partenaires du secteur de la santé de travailler sans entrave dans toutes les régions du pays », a précisé la MANUL dans un communiqué.

Enfin, l’ONU a affirmé qu’elle espérait que la pause humanitaire se traduise par un cessez-le-feu durable, appelant les parties à accepter le projet d'accord de cessez-le-feu issu des pourparlers de la Commission militaire mixte 5+5 facilités par les Nations Unies à Genève le mois dernier.