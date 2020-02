Justice sociale : l’ONU appelle à donner la priorité aux êtres humains et à la planète

La justice sociale est une condition fondamentale de la coexistence pacifique et prospère des hommes au sein des nations et entre les nations elles-mêmes. Elle est au cœur de la mission mondiale des Nations Unies en faveur du développement et de la dignité humaine.

La question de la réduction des inégalités est au cœur de cette Journée mondiale de la justice sociale 2020. Selon l’ONU, un travailleur sur cinq dans le monde vit toujours dans une pauvreté modérée ou extrême. Un grand nombre d’entre eux voient leur salaire stagner et ne bénéficient pas de manière égale de la croissance économique. Les inégalités géographiques au sein des pays et entre pays demeurent, de même que les inégalités entre les sexes.

Toutes ces inégalités empêchent les gens de réaliser leur plein potentiel et pèsent sur les économies. L’ONU souligne qu’il est temps d’agir pour réduire les inégalités à l’échelle mondiale.

A l’occasion de la Journée mondiale de la justice sociale 2020, l’Organisation internationale du travail (OIT) a lancé une campagne mondiale pour demander à chaque personne de « faire entendre sa voix ».

L’OIT estime que la seule façon de parvenir à la justice sociale est de privilégier les êtres humains et la planète, en luttant contre les inégalités, en réduisant la pauvreté et en s’attaquant au changement climatique.

Chaque personne est invitée à prendre la parole en postant une vidéo de dix secondes avec le hashtag #MyFutureOurPlanet, en « taguant » trois personnes et en leur demandant de partager à leur tour leur point de vue.

Pour l’OIT, cette campagne vise à faire entendre tous ensemble les voix de tous en faveur de la justice sociale, des populations et de la planète.

Qu’est-ce que la justice sociale et comment la défendre ?

La justice sociale est fondée sur l’égalité des droits pour tous les peuples et la possibilité pour tous les êtres humains sans discrimination de bénéficier du progrès économique et social partout dans le monde. Promouvoir la justice sociale ne consiste pas simplement à augmenter les revenus et à créer des emplois. C’est aussi une question de droits, de dignité et de liberté d’expression pour les travailleurs et les travailleuses, ainsi que d’autonomie économique, sociale et politique.

Chaque personne peut contribuer à la justice sociale en défendant l’égalité des sexes ou les droits des peuples autochtones et des migrants. La justice sociale progresse lorsque les obstacles liés au sexe, à l’âge, à la race, à l’appartenance ethnique, à la religion, à la culture ou au handicap sont abattus.

La création de la Journée mondiale de la justice sociale a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2007. L'Assemblée générale considère que le développement social et la justice sociale sont indispensables à l’établissement et au maintien de la paix et de la sécurité entre les nations et en leur sein même, et qu’inversement il ne saurait y avoir ni développement social ni justice sociale si la paix et la sécurité ne sont pas instaurées et si tous les droits de l’homme et libertés fondamentales ne sont pas respectés.