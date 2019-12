Les volontaires contribuent à réduire les inégalités dans le monde

« Je remercie l’ensemble des volontaires, dans tous les pays du monde, qui rendent ce monde plus inclusif et plus tolérant », a déclaré le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, dans un message adressé à cette occasion.

La Journée a cette année pour thème « Le volontariat pour un avenir inclusif », « soulignant ainsi que les personnes qui font du volontariat contribuent véritablement, par leur action, à rendre les sociétés plus inclusives et plus égalitaires », a-t-il ajouté.

Je remercie l’ensemble des volontaires, dans tous les pays du monde, qui rendent ce monde plus inclusif et plus tolérant - António Guterres

Le chef de l’ONU a souligné que le volontariat est un mécanisme puissant pour impliquer les personnes, en particulier celles qui sont les plus en retard dans la réalisation des objectifs de développement durable (ODD).

Selon lui, « celles et ceux qui font du volontariat établissent des liens avec d’autres et promeuvent un sentiment d’utilité ».

Pour António Guterres, « grâce aux actions volontaires, les personnes marginalisées peuvent être davantage incluses dans les sociétés ».

A titre d'exemple, il a cité l’initiative #HerStory, grâce à laquelle 500 éditeurs bénévoles dans l’ensemble des États arabes ont augmenté la représentation des femmes sur la page Wikipédia en langue arabe, ce qui a permis une plus grande intégration de la question des relations entre les femmes et les hommes dans la culture de la région.

Le Secrétaire général a également mis l'accent sur les Volontaires des Nations Unies de la « Campagne pour une Inde accessible », qui a permis d’accroître l'accessibilité des personnes handicapées à 1.600 bâtiments publics dans 25 grandes villes.

Programme de développement durable à l'horizon 2030

António Guterres attire également l’attention sur l’importance du programme des Volontaires des Nations Unies, le programme VNU, qui contribue à la paix et au développement en plaidant pour la reconnaissance des volontaires et en travaillant avec des partenaires pour intégrer le volontariat dans le programme de développement. Cette année, plus de 8.000 volontaires ont déjà collaboré avec les Nations Unies.

Nous devons (…) continuer à promouvoir le volontariat partout dans le monde, car il favorise la solidarité et la cohésion - António Guterres

En plus d'augmenter le nombre de volontaires des Nations Unies à l'appui du Programme de développement durable à l'horizon 2030, le Secrétaire général a jugé nécessaire de « continuer à promouvoir le volontariat partout dans le monde, car il favorise la solidarité et la cohésion grâce aux valeurs de coopération et de réciprocité qui le sous-tendent ».

Selon les Nations Unies, les volontaires sont souvent les premiers à agir en temps de crise. Ils consacrent leur temps, leurs compétences et leur passion à rendre le monde meilleur.

La Journée internationale des volontaires pour le développement économique et social a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1985.