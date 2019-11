L'ONU plaide pour une télévision de qualité et accessible à tous à l’heure du numérique

« La télévision joue un rôle essentiel pour permettre à tous d'accéder à des informations et à des connaissances, et constitue parallèlement un média inégalé pour le divertissement de masse », a déclaré le Secrétaire général de l'UIT, Houlin Zhao, dans un communiqué publié pour la Journée.

À l'heure où l'empreinte de la radiodiffusion télévisuelle progresse au niveau mondial, avec une diffusion en continu sur différents dispositifs mobiles, la télévision s'est imposée comme un élément incontournable de notre quotidien, ce média représentant 80% de l'ensemble du trafic Internet des consommateurs.

L'Union internationale des télécommunications (UIT) célèbre cette année 70 ans de travaux relatifs aux normes pour la télévision. Depuis la publication de ses premières normes techniques pour la télévision en 1949, l'UIT a élaboré des normes harmonisées au niveau mondial qui ont permis d'améliorer progressivement l'expérience des téléspectateurs du point de vue de la qualité visuelle et sonore.

Depuis les toutes premières normes relatives à la télévision en couleur jusqu'à l'élaboration de paramètres pour la télévision au format d'image 4:3 et 16:9 (écran large), cette agence des Nations Unies a joué un rôle moteur dans la transition vers la radiodiffusion télévisuelle numérique et la télévision à haute définition (TVHD), afin d'offrir davantage de services, d'améliorer la qualité des images et d'étendre la couverture grâce à l'augmentation des capacités de largeur de bande de transmission.

Dans le prolongement de la norme de l'UIT relative à la télévision à ultra haute définition (TVUHD), qui offre un rendu supérieur de la couleur, l'UIT a élaboré une norme sur la télévision à grande plage dynamique (TV-HDR), donnant aux images toujours plus de réalisme.

À mesure que des services 5G conformes aux attributions de fréquences et aux normes de l'UIT pour les IMT-2020 seront progressivement déployés au cours des prochaines années, la convergence des services de radiodiffusion classiques et des services de l'Internet pourrait accroître l'intégration des contenus médias, des données et des applications utilisant les réseaux large bande fournis par diverses plates-formes de Terre, par satellite ou par l'Internet. Ces "plates-formes mondiales" pourraient un jour permettre la fourniture de contenus aux utilisateurs finals sur un large éventail de dispositifs et de plates-formes de réception, en faisant appel à la fois à des technologies de radiodiffusion et à d'autres technologies.

Promouvoir une télévision accessible pour les personnes handicapées

Mario Maniewicz, le Directeur du Bureau des radiocommunications de l'UIT, a rappelé que les travaux menés par l’agence onusienne en vue d'élaborer de nouvelles normes et de nouveaux systèmes pour la radiodiffusion, en les harmonisant avec les dernières technologies de pointe, visent à « offrir une couverture télévisuelle de qualité à un coût abordable aux populations vivant dans les zones les plus isolées de la planète ».

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT, qui s'est tenue fin octobre, a œuvré à promouvoir l'accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes ayant des besoins particuliers. Le sous-titrage et les canaux audio permettent de décrire ce qui se passe à l'image au profit des personnes malvoyantes, tandis que la capacité permettant de faire la distinction entre son en premier plan et son en arrière-plan rend le son plus intelligible pour les personnes malentendantes.

L'UIT a aidé plusieurs pays en développement à effectuer le passage de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique, bien plus efficace, permettant ainsi aux populations habitant les zones les plus isolées de profiter des avantages offerts par les technologies de radiodiffusion numérique.