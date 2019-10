Le Népal bénéficie de la fin de la défécation à l’air libre

Dans cette zone sous-développée, l'assainissement a jusqu'à présent fait défaut.

« Auparavant, les gens n'avaient pas de toilettes, ils ne voyaient pas la nécessité d'avoir un endroit convenable pour déféquer », affirme le chef de l'administration locale, Raju Prajad Sah.

Il explique que la défécation en plein air est une pratique de longue date et acceptée. L'étang de l'autre côté de la route, où les villageois élèvent des poissons et des animaux aquatiques, était pour autant souvent contaminé.

Selon M. Sah, les épisodes de diarrhée et d'autres infections causées par la défécation en plein air et l'absence de lavage des mains étaient courants à Majhi.

« Les jeunes, les personnes âgées et tous ceux qui sont affectés par des facteurs allant du handicap à la maladie mentale, ou même simplement par le malheur de vivre seul, sont particulièrement vulnérables », souligne-t-il.

Les enfants sont les plus vulnérables. Selon le Ministère de l'approvisionnement en eau, au cours des dernières décennies, de sept à dix mille enfants népalais sont morts chaque année de diarrhée et d'autres maladies connexes.

©WSSCC/Charles Dickson La campagne pour mettre fin à la défécation en plein air encourage aussi pour le lavage des mains.

Un effort à l'échelle nationale

Il y a quelques mois, la campagne nationale dirigée par le gouvernement népalais qui vise à motiver chaque foyer népalais à arrêter la défécation en plein air et à utiliser des toilettes est arrivée à Majhi. Elle semble transformer les comportements.

« Au début, la majorité des gens étaient contre ce projet, ils disaient : 'Non, c'est contre notre culture depuis longtemps et nous allons déféquer à l'extérieur de nos maisons' », raconte Nathuni Prasad Kushwaha, un leader de la communauté.

M. Kushwaha explique que des groupes communautaires ont fait du porte-à-porte pour parler du lien entre la défécation en plein air et les maladies, faisant la promotion des bienfaits pour la santé de l'utilisation des toilettes et des bonnes pratiques d'hygiène comme le lavage des mains.

« Les villageois ont été informés des avantages de l'assainissement et de ses effets sur leur vie. Peu à peu, ils l'ont compris », dit M. Kushwaha.

En sa qualité de chef de l'administration, Raju Prajad Sah est responsable de la mise en œuvre des projets de développement dans la municipalité. Il dit qu'après trois mois intenses de sensibilisation pour mettre fin à la défécation en plein air, chaque foyer de Majhi a décidé de construire ses propres toilettes.

« Maintenant, ils utilisent tous les toilettes et la différence est évidemment qu'il y aura une réduction des maladies et que leur niveau de vie sera, je pense, amélioré », estime M. Sah.

Sunaina a maintenant une latrine derrière sa maison. « Je l'ai construite moi-même en prenant un prêt. Je ne l'ai pas encore remboursé, mais je le rembourserai d'ici un an en cultivant des rizières », dit-elle.

©WSSCC/Charles Dickson Des affiches à Majhi font la promotion des bienfaits pour la santé de l'utilisation des toilettes et du lavage des mains.

La Journée mondiale des toilettes est célébrée le 19 novembre

Le 30 septembre de cette année, le Premier Ministre népalais, le KP Sharma Oli, a déclaré les 77 districts népalais exempts de défécation en plein air.

Misant sur cet élan, le gouvernement a annoncé une nouvelle campagne nationale visant à modifier les comportements à long terme. Depuis 2011, le Conseil de concertation pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement (WSSCC) de l'ONU travaille avec les autorités népalaises pour transformer l'approche du pays en matière d'assainissement et d'hygiène.

Au cours des cinq dernières années, ses efforts se sont concentrés sur les plaines du sud du Teraï, dernier étape difficile de la campagne d'assainissement du Népal.

En dépit des défis socio-économiques importants de la région, le programme, soutenu par le WSSCC et mis en œuvre par ONU-Habitat, des ONG et des partenaires gouvernementaux, a permis d'accélérer la couverture sanitaire dans huit districts du Teraï, qui est passée de 13% environ à 98% en un peu plus de quatre ans, selon les données gouvernementales.

« Les progrès que nous constatons au Népal sont très encourageants et témoignent de ce qui peut être réalisé lorsque les gouvernements nationaux, les partenaires au développement, les ONG et les communautés locales travaillent ensemble », déclare Sue Coates, du WSSCC.

La Journée mondiale des toilettes, célébrée chaque 19 novembre, est, selon Mme Coates, « l'occasion de célébrer ces réalisations et de veiller à ce que ces progrès soient durables et à ce que nous continuions à aider les pays à progresser sur l'échelle de l'assainissement. Il s'agit là d'un élément crucial pour la réalisation de tous les objectifs de développement durable ».