Informations sur la crise de trésorerie actuelle des Nations Unies

Dans une déclaration (en anglais) publiée par son porte-parole le 8 octobre, le Secrétaire général a déclaré qu'il avait écrit aux États membres : « à propos de la pire crise de trésorerie à laquelle l'ONU ait été confrontée en près de dix ans ».

« L’Organisation court le risque d’épuiser ses réserves de liquidité d’ici la fin du mois et de ne pas payer les salaires du personnel et les fournisseurs ». Le porte-parole des Nations Unies, Stéphane Dujarric, a déclaré aux journalistes que toutes les nations devaient payer leurs contributions « de manière urgente et complète », ajoutant que c’était le seul moyen d'éviter un défaut qui risquerait de perturber les opérations au niveau mondial ».

L'intégralité de l'article de notre site web d’information ONU Info, y compris la déclaration du Secrétaire général devant la Cinquième Commission, est disponible ici. Vous pouvez également consulter les dernières nouvelles sur la crise de la trésorerie sur le site web du bureau du porte-parole du Secrétaire général de l'ONU (en anglais).

Plus d'informations / liens

