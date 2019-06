Vaccins : la désinformation et la méfiance sont «aussi dangereuses qu’une maladie», estime l’UNICEF

« La désinformation sur les vaccins est aussi dangereuse qu'une maladie », a déclaré la Directrice générale de l'UNICEF Henrietta Fore. « Elle se propage rapidement et constitue une menace imminente pour la santé publique ».

Au cours des trois dernières décennies, la santé et le bien-être des enfants se sont considérablement améliorés dans le monde, les vaccinations ayant contribué à une diminution spectaculaire des décès d'enfants de moins de cinq ans, selon l'UNICEF.

Or, de nos jours, alors que l’on est sur le point d'éradiquer des maladies mortelles qui touchent des millions d'enfants, de sérieux défis apparaissent.

Malgré des preuves évidentes de la capacité des vaccins à sauver des vies et à contrôler les maladies, des millions de jeunes enfants dans le monde ne sont toujours pas vaccinés, ce qui les expose, eux et leurs communautés, au risque de flambées mortelles.

L'accès à des soins de santé primaires de qualité, y compris la vaccination, est gravement compromis par la faiblesse des systèmes de santé, la pauvreté et les conflits, a expliqué l'agence des Nations Unies.

En outre, les nouveaux défis combinent complaisance et scepticisme à l'égard de l'innocuité et de l'efficacité des vaccins, ce qui est alimenté par la prolifération délibérée de la désinformation en ligne, qui menace encore les progrès réalisés jusqu'ici.

L'UNICEF affirme que « les groupes anti-vaccins ont exploité efficacement les médias sociaux, créant de la confusion et alimentant les craintes chez les parents, ce qui risque de compromettre les progrès réalisés pour atteindre tous les enfants grâce aux vaccins ».

Améliorer les taux de vaccination

Lors de la première manifestation de ce type au siège de l'ONU à New York, des experts ont analysé les moyens d'améliorer les taux de vaccination stagnants ou en baisse, et de défendre le droit des enfants à la vaccination.

« Les vaccins sauvent jusqu'à trois millions de vies chaque année, soit plus de cinq vies sauvées chaque minute », a déclaré la Directrice générale de l'UNICEF. Cependant, elle a noté qu'il reste encore beaucoup à faire parce que « 20 millions d'enfants sont toujours absents ».

Les vaccins sauvent jusqu'à trois millions de vies chaque année, soit plus de cinq vies sauvées chaque minute - Henrietta Fore, Directrice générale de l'UNICEF

Malgré des progrès considérables dans l'augmentation de la couverture vaccinale mondiale, certains pays ont du mal à fournir des services de vaccination de qualité et des inoculations abordables.

L'UNICEF souligne que l'investissement des pays dans les ressources nationales et l'engagement politique en faveur de la vaccination constituent « un point d'entrée pour renforcer les soins de santé primaires », qui sont également essentiels pour assurer une couverture sanitaire universelle.

L'agence des Nations Unies plaide également en faveur d'une plateforme de dialogue sur les moyens d'inverser la tendance à la baisse des taux de vaccination, de renforcer la confiance du public et de répondre à la demande de vaccination - réitérant la cible de l'Objectif 3.8 des Objectifs de développement durable pour un meilleur accès pour tous à « des médicaments et vaccins essentiels sûrs, efficaces, de qualité et abordables ».