Journée des Casques bleus : l’ONU rappelle le rôle crucial des opérations de paix

« Les opérations de maintien de la paix des Nations Unies sont un investissement vital dans la paix et la sécurité mondiales », souligne le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, dans un message.

« Et c’est parce qu’elles exigent un ferme engagement de la communauté internationale que nous avons lancé l’initiative ‘Action pour le maintien de la paix’, qui vise à rendre nos missions plus fortes, plus sûres et mieux adaptées à l’avenir », ajoute-t-il.

‘Action pour le maintien de la paix’ vise à restructurer les activités de maintien de la paix en faisant preuve de réalisme et à mobiliser un appui plus large en faveur de forces bien structurées, bien dotées en matériel et bien formées.

100.000 Casques bleus sont actuellement déployés dans 14 opérations de paix à travers le monde. Ils protègent des dizaines de millions de civils souvent au péril de leurs vies.

Malgré l’envergure de ces opérations, le budget du maintien de la paix représente moins de 0,5% des dépenses militaires mondiales.

Plus de 3.800 Casques bleus ont perdu la vie en servant sous le drapeau des Nations Unies depuis 1948, dont 98 hommes et femmes en 2018.

La protection des civils, le thème de cette année

Le thème retenu pour la Journée internationale des Casques bleus de l’ONU cette année, « Protéger les civils, protéger la paix », marque le 20e anniversaire de la MINUSIL (Sierra Leone), la première mission de maintien de la paix ayant reçu expressément pour mandat de protéger les civils.

Vendredi, une cérémonie a été organisée au siège des Nations Unies à New York au cours de laquelle un hommage a été rendu aux centaines de milliers d’hommes et de femmes qui ont servi comme soldats de la paix depuis la première mission de paix en 1948.

Le Secrétaire général a déposé une gerbe en l’honneur de tous les Casques bleus qui ont perdu la vie sous le drapeau de l’ONU l’an dernier. La médaille Dag Hammarskjöld a été décernée à titre posthume aux Casques bleus tombés au champ d’honneur en 2018.

L’ONU a également remis, à titre posthume, la « Médaille capitaine Mbaye Diagne pour courage exceptionnel » à un Casque bleu du Malawi, Chancy Chitete, mort après avoir sauvé un Casque bleu tanzanien lors d’une attaque dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC).