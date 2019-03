Sondage rapide : ONU Info veut connaître votre avis

Il y a un an, ce centre d'informations multimédia a beaucoup changé pour améliorer la manière dont il diffuse les informations les plus récentes sous la forme de vidéos, de fichiers audios, d’articles, et via les médias sociaux.

Pour faire le point sur les améliorations apportées et comprendre comment mieux répondre aux besoins en informations des personnes intéressées par le travail de l'ONU, l’équipe invite tout le monde à répondre à un sondage rapide et à donner son avis :

[CLIQUEZ ICI POUR PARTICIPER]