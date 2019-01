Le HCR appelle à une action urgente après de nouveaux drames de migrants en Méditerranée

Environ 170 personnes sont décédées ou portées disparues lors de deux naufrages distincts en mer Méditerranée. « Le premier drame est un navire avec 117 passagers à bord qui a coulé au large de la Libye et le second dans les eaux reliant le Maroc à l’Espagne avec 53 personnes », a déclaré Charlie Yaxley, porte-parole du HCR lors d’un point de presse ce mardi à Genève.

Selon le Projet sur les migrants disparus de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), le mois de janvier 2019 est la quatrième année consécutive au cours de laquelle au moins 200 migrants et réfugiés se sont noyés en essayant d’atteindre l’Europe via l’une des trois routes de la Méditerranée.

Selon l’OIM, le nombre de décès le long des trois principaux itinéraires méditerranéens pendant les trois premières semaines de janvier s’élève à 203, contre 201 pendant la même période en 2018.

« Le pire a été enregistré en janvier 2016, lorsque 370 personnes sont mortes aux passages frontaliers maritimes de l’Union européenne (UE) », a ajouté le porte-parole de l’OIM. Selon Joel Millman, la dernière fois que moins de 200 migrants se sont noyés en janvier dans ces eaux remonte à 2015, avec 82 morts en janvier. A noter qu’en 2014, l’OIM n’a enregistré que 12 décès de migrants méditerranéens transportés par mer en janvier.

144 migrants secourus Méditerranée et emmenés en Libye

Par ailleurs, le HCR s’est préoccupé du sort de près de 144 réfugiés et migrants secourus le 20 janvier par un navire marchand, le Lady Sham. « Le bateau a débarqué la nuit dernière à Misrata, en Libye, sur ordre du Centre conjoint de secours et de coordination de Tripoli (JRCC) et cela nous préoccupe particulièrement », s’est inquiété le porte-parole du HCR.

D’autant que l’agence onusienne fait valoir que la situation dans ce pays n’est pas sûre pour les migrants et les réfugiés. « Le contexte actuel en Libye où sévissent des flambées de violence et des violations généralisées des droits de l’homme, aucun réfugié ou migrant sauvé en mer ne devrait y être renvoyé », a dit M. Yaxley.

Pour l’agence onusienne, la polémique à l’heure actuelle autour des sauvetages en mer empêche de se concentrer sérieusement sur une solution au problème. « En attendant, des vies sont tragiquement perdues », regrette le porte-parole du HCR tout en invitant les politiciens à « cesser d’utiliser des êtres humains à des fins politiques.

Le HCR estime qu’il est urgent pour les États de prendre des mesures pour réaffirmer leur capacité de recherche et sauvetage en Méditerranée en renforçant les opérations coordonnées entre plusieurs États, en rétablissant le débarquement rapide dans un lieu sûr et en levant les obstacles au travail des navires de sauvetage des ONG. « Les personnes qui ne peuvent pas prétendre à une demande d’asile ou à une autre forme de protection internationale doivent être rapidement aidées pour pouvoir rentrer chez elles », ajoute M. Yaxley.

Plus de 4.800 migrants et réfugiés entrés en Europe par la mer depuis le début de l'année

Une façon pour le HCR de rappeler que la seule « réduction des arrivées ne peut pas être le seul baromètre du succès lorsque des personnes se noient aux portes de l’Europe ». 4.883 migrants et réfugiés sont entrés en Europe par la mer pendant les trois premières semaines de 2019, soit une légère augmentation du nombre total de 4.466 de migrants arrivés pendant la même période l’an dernier.

Les tendances notées au cours du dernier semestre de 2018 sont toujours observées. L’Espagne continue d’être la porte d’entrée des migrants en Europe via la Méditerranée. Les dernières données montrent que 3.429 hommes, femmes et enfants sont arrivés ce mois-ci dans la péninsule ibérique, soit plus de 1.400 migrants et réfugiés arrivés en janvier dernier.

« Pendant cette période, les arrivées de migrants par voie maritime en Espagne représentent 70% de tous les arrivants méditerranéens de ce type », a précisé le porte-parole de l’OIM. De plus, ce total dépasse celui de tous les arrivants en Espagne au cours des trois premiers mois de 2018, période au cours de laquelle l’OIM a enregistré 3.369 arrivées de migrants par voie maritime.

Dans le même temps, 1.166 migrants et réfugiés ont atteint cette année l’Europe via la Grèce alors que l’Italie a enregistré 155 arrivées.