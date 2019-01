« Maintenant il y a un cap, c’est le cap du dialogue. Il y a une date pour commencer ce dialogue, c’est le 24 janvier. Il y a une organisation qui est à la manœuvre et qui va convoquer et organiser ces discussions, c’est l’Union africaine », a déclaré Jean Pierre Lacroix, devant la presse à Bangui, aux côtés du Commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine (UA), Smail Chergui.

Le chef des opérations de paix des Nations Unies a réitéré le soutien sans faille de l’ONU à l’Initiative africaine pour la paix et la réconciliation dans le pays, appelant les Centrafricains à s'engager dans le dialogue et la réconciliation afin que le pays s'éloigne de la violence et reprenne sa position d'acteur régional.

« La violence aujourd’hui, ça veut dire le refus du dialogue, le refus de cette page qui s’ouvre et qui va déboucher sur la discussion de Khartoum le 24 », a déclaré Jean Pierre Lacroix. « Ceux qui continueraient à utiliser la violence contre les civils, contre nos collègues des Nations unies, contre les humanitaires, contre les Centrafricains et Centrafricaines et contre ce pays, ceux-là prendraient une lourde responsabilité ».

« Il faut que nous travaillions ensemble à faire gagner la République centrafricaine », a conclu le chef des opérations de paix de l’ONU.

Pour sa part le Commissaire à la paix et à la sécurité de l'UA, Smail Chergui, a souligné la détermination « de tous » à mettre en œuvre l’Initiative.

« Ces entretiens nous ont confirmé dans la conviction que nous tous, délégation de haut niveau, le gouvernement, il y a une détermination pour réellement mettre en œuvre et aller de l’avant dans cette initiative », a dit M. Chergui.

Il a expliqué que c’est l’Union africaine qui conduit cette négociation, avec le soutien des Nations Unies. « Nous serons l’hôte des Soudanais, mais ceux qui auront la haute main sur la négociation c’est l’Union africaine avec le soutien des Nations Unies », a précisé Smail Chergui.

« C’est le moment, c’est un moment historique pour que tous, réellement, se serrent les coudes et regardent vers l’avenir de ce pays », a conclu le Commissaire à la paix et à la sécurité de l'UA .