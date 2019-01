RCA : l’ONU, les partenaires régionaux et les pays voisins à Bangui pour relancer le processus de dialogue  

« Notre première action pour l’année 2019 est de nous retrouver ensemble dans cette capitale avec les ministres de la région, les voisins de la République centrafricaine (RCA), pour essayer de donner une impulsion décisive à la mise en œuvre de l’initiative africaine », a pour sa part précisé le Commissaire de l’Union africaine à la paix et à la sécurité, Smail Chergui, aux côtés de Jean-Pierre Lacroix.

Jean-Pierre Lacroix et Smail Chergui sont à Bangui, la capitale de la RCA, pour une mission de deux jours afin de relancer les efforts internationaux pour une paix durable dans le pays, à travers le dialogue entre le gouvernement et les groupes armés sous les auspices de l’Initiative de l’Union africaine (UA).

Ils sont accompagnés par le Représentant du Secrétaire général de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC), l’Ambassadeur Adolphe Nahayo, et des ministres des Affaires étrangères des pays de la sous-région.

Au cours de leur mission, ils doivent s’entretenir avec le Président centrafricain, Faustin Archange Touadéra, le Président de l’Assemblée nationale, des membres du gouvernement et d’autres acteurs centrafricains ainsi que des partenaires internationaux.

Une déclaration conjointe avec le Chef de l’Etat ainsi qu’une conférence de presse sont prévues à l’issue de la mission.

L’unique cadre pour le processus de paix dans le pays

La visite de la délégation de haut niveau a lieu plus de trois mois après la rencontre de haut niveau sur la RCA qui s’est tenue au siège des Nations Unies, en marge de l’Assemblée générale, qui avait été co-présidée par le Président Touadéra, le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, et le Président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat, avec la participation de nombreux partenaires régionaux et internationaux.

Les participants avaient conclu que l’Initiative africaine « devait rester l’unique cadre pour le processus de paix dans le pays ». Ils avaient également souligné que l’Initiative devrait être transformée en un processus global recevant le soutien et la légitimé de la population et tenant compte des dimensions nationales et régionales.

Les participants avaient également invité les partenaires de la RCA à intégrer leurs contributions au processus politique global et à éviter la promotion d’initiatives parallèles.

Afin d'assurer le succès de l'Initiative africaine, les participants avaient mis l’accent sur l’importance du rôle politique et de l’engagement au plus haut niveau de la région, à savoir les pays voisins, la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC), la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), l’Union africaine (UA) ainsi que les Nations Unies, afin de promouvoir une paix et une stabilité durable en Centrafrique.