République centrafricaine : 430,7 millions de dollars requis pour la réponse humanitaire en 2019

D’un montant de 430,7 millions de dollars, ce plan ambitionne d’attendre 1,7 million de Centrafricains et Centrafricaines en extrême vulnérabilité, a précisé le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) dans un communiqué de presse.

« La République centrafricaine continue de traverser une crise humanitaire complexe et profonde. Un Centrafricain sur quatre est soit déplacé interne soit réfugié. Le nombre de personnes ayant besoin d’aide et de protection est passé de 2,5 millions à 2,9 millions, dont 1,9 million ont besoin d’une assistance aiguë et immédiate, soit une augmentation de 16% par rapport à l’année 2018 », a souligné OCHA.

Organisé autour de trois objectifs stratégiques, le plan de réponse humanitaire vise à sauver de vies, à renforcer la protection des populations affectées et à préserver la dignité humaine tout en favorisant l’accès aux services essentiels.

La situation en RCA est marquée par une détérioration de la situation sécuritaire, avec une hausse d’attaques contre les civils et les travailleurs humanitaires. Plus de 1.000 incidents de protection par mois ont été répertoriés en 2018 et le nombre d'incidents contre des acteurs humanitaires a augmenté de manière alarmante de 337 en 2017 à 396 incidents en 2018.

Malgré un tableau inquiétant de besoins croissants dans tous les secteurs, la Coordonnatrice humanitaire pour la République centrafricaine, Najat Rochdi, a souligné le dévouement, le courage et la détermination des acteurs humanitaires dans leur mission de redonner espoir aux enfants, aux femmes et aux hommes affectés.

« En 2019, nous ne pourrons nous contenter de maintenir nos efforts, nous devrons les intensifier si nous voulons éviter le pire. C’est pour cela que j’appelle les bailleurs à ne pas oublier la Centrafrique et à nous aider à mobiliser les fonds nécessaires pour consolider les acquis des années précédentes et soutenir l’action humanitaire », a-t-elle dit.

En 2018, 253,9 millions de dollars ont été mobilisés grâce à la générosité des bailleurs, ce qui a permis d’aider plus de 900.000 personnes dans le cadre du Plan de réponse humanitaire.