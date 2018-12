António Guterres se félicite de l'engagement du G20 à lutter contre le changement climatique

«Ces accords conclus par les dirigeants des 20 plus grandes économies du monde, qui représentent également la plus grande part des émissions mondiales de gaz à effet de serre, peuvent aider la communauté internationale à faire en sorte que le changement climatique soit une course que nous pouvons gagner», a déclaré le Secrétaire général qui a pris part au Sommet.

«C'est une course que nous devons gagner, a ajouté António Guterres».

Dans un communiqué de presse publié par son porte-parole, Stéphane Dujarric, le Secrétaire général estime que la déclaration du G20 a souligné trois messages clés par rapports aux enjeux mondiaux du moment.

«Les dirigeants du G20 ont réaffirmé leur soutien à l’Agenda 2030 pour le développement durable, notre projet mondial pour une mondialisation juste qui ne laisse personne pour compte. Le document s'est engagé à utiliser tous les outils politiques pour parvenir à une croissance forte, durable, équilibrée et inclusive», a d'abord relevé le Secrétaire général

Le chef de l'ONU se réjouit aussi que les dirigeants du G20 ont souligné la nécessité de renforcer l'ambition dans la lutte contre le changement climatique et ont exprimé leur soutien sans faille aux pays signataires pour la mise en œuvre des engagements énoncés dans leurs contributions déterminées au niveau national.

«L’accord sur le programme de travail de Paris à la COP 24 à Katowice - essentiellement le livre de règles pour l'application - fera progresser considérablement la mise en œuvre», a estimé le Secrétaire général.

Enfin, selon António Guterres, en Argentine, les dirigeants des 20 économies les plus fortes du monde ont aussi reconnu l'importance d'une approche multilatérale du commerce et de la réforme de l'Organisation mondiale du commerce et ont réitéré leur engagement en faveur d'un ordre international fondé sur des règles.