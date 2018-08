Iraq : l’ONU condamne fermement un attentat à la voiture piégée perpétré par Daech à Anbar  

« Bien que Daech ait été vaincu sur le champ de bataille, l'organisation terroriste continue de constituer une menace pour la paix en Iraq, utilisant des attaques lâches et aveugles pour terroriser les gens dans une tentative de déstabiliser un pays en convalescence », a affirmé M. Kubiš dans un communique de presse.

La résilience et l’unité de tous les Iraquiens sont essentielles pour contrecarrer les projets des terroristes et consolider la stabilité et la prospérité.

Selon la presse, au moins onze personnes, dont cinq membres des forces de sécurité, ont été tuées dans un attentat-suicide à la voiture piégée contre un poste de contrôle à l’entrée d’Al-Qaïm. Cette ville iraquienne, située à la frontière syrienne, accueillerait non seulement des forces de l’armée iraquienne mais aussi des forces américaines et françaises, membres de la coalition internationale anti-djihadistes.

Le groupe État islamique (EI), aussi connu sous le nom de Daech, aurait revendiqué l’attaque dans un communiqué.

Ján Kubiš a estimé que de telles attaques comme celle menée mercredi « rappellent aux Iraquiens que la lutte pour la paix n'est pas encore terminée ».

Il a estimé que la « résilience et l’unité » de tous les Iraquiens sont « essentielles pour contrecarrer les projets des terroristes et consolider la stabilité et la prospérité ».

La Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq (UNAMI) a présenté ses sincères condoléances aux familles des défunts et souhaité un prompt rétablissement aux blessés.