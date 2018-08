L’ONU salue la réouverture complète du point de passage de Kerem Shalom entre Israël et Gaza

Le chef de l’ONU « est encouragé de voir que les personnes concernées ont répondu aux appels pour éviter l'impact dévastateur d'un nouveau conflit sur la population civile à Gaza et dans les environs », a dit son porte-parole, Stéphane Dujarric, dans une déclaration à la presse.

« Le Secrétaire général appelle toutes les parties à soutenir les efforts du Coordonnateur spécial des Nations Unies, Nickolay Mladenov, et de l’Égypte, pour éviter une escalade et régler tous les problèmes humanitaires à Gaza et le retour de l’Autorité palestinienne à Gaza », a-t-il ajouté.

Plus tôt, lors d’un point de presse, le porte-parole avait précisé qu’entre le 9 juillet et le 14 août, Israël n’avait autorisé que des livraisons de vivres, de médicaments et d’une quantité limitée de carburant à Gaza et interdit la sortie de marchandises.

« Nos collègues humanitaires nous disent que plus de 400 camions chargés de marchandises devraient entrer dans Gaza. En outre, Israël a étendu la zone de pêche autorisée de trois à six milles marins au large de la côte nord de Gaza et à neuf milles marins sur la rive sud. D'autres restrictions restent toutefois en place », a ajouté M. Dujarric.