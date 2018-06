En mai, les prix des produits alimentaires ont augmenté en raison des produits laitiers (FAO)

L'Indice FAO des prix des produits alimentaires affichait une moyenne de 176,2 points au cours du mois, soit une hausse de 1,2% par rapport à avril. L’indice FAO est un indice pondéré qui mesure la variation mensuelle de plusieurs denrées alimentaires sur les marchés internationaux.

La progression du mois de mai s'explique par une récente tendance vers la hausse des cotations de prix des principales céréales et des produits laitiers et par une tendance vers la baisse de celles du sucre et des huiles végétales.

L'Indice FAO des prix des produits laitiers a augmenté de 5,5% en mai, affichant une moyenne 11,5 fois plus importante que l'année dernière. La solidité du marché de ces derniers mois s'explique en grande partie par des approvisionnements réduits en Nouvelle Zélande, le principal exportateur de produits laitiers.

L'Indice FAO des prix des produits céréaliers a augmenté de 2,4% depuis avril, marquant une hausse de 17% pendant l'année, pour finalement atteindre son plus haut niveau depuis janvier 2015. Les valeurs du blé ont fortement augmenté en raison des inquiétudes liées aux perspectives de production dans de nombreux pays exportateurs, tandis que les prévisions faisant état de la détérioration des récoltes en Amérique du Sud ont contribué à faire augmenter les prix des céréales secondaires. Les prix mondiaux du riz sont également restés fermes, stimulés par des acquisitions considérables en provenance d'Asie du Sud-Est.

L'Indice FAO des prix des huiles végétales a chuté de 2,6% pour atteindre son plus bas niveau en l'espace de 27 mois. Les prix cités pour les huiles de palme, de soja et de tournesol ont tous chuté, cela est dû en partie à des stocks mondiaux abondants.

L'Indice FAO des prix de la viande a légèrement chuté, tandis que l'Indice FAO des prix du sucre a connu son sixième affaiblissement mensuel consécutif, avec une baisse de 0,5% depuis avril. Une situation qui reflète des conditions de récolte favorables dans les principales régions productrices au Brésil, le plus grand producteur et exportateur de sucre au monde.

Les prévisions pour la production céréalière de 2018 revues à la hausse

Dans son Bulletin sur l'offre et la demande de céréales, également publié aujourd'hui, la FAO a revu à la hausse ses prévisions concernant la production mondiale de céréales en 2018 pour lui faire atteindre les 2 610 millions de tonnes, qui, si confirmée, représenterait une baisse annuelle de 1,5% par rapport au niveau de l'année précédente.

Selon la FAO, la production mondiale de blé devrait atteindre 754,1 millions, soit en hausse par rapport aux prévisions du mois dernier, et ce, en raison de meilleures perspectives dans plusieurs des principaux pays producteurs. Les prévisions pour la production de céréales secondaires demeurent à 1 345 millions de tonnes, soit en baisse de 3,2% par rapport au niveau record atteint l'année dernière. Une situation qui s'explique par la décision de nombreux fermiers de s'orienter vers des cultures plus rentables et par des conditions climatiques sèches dans certains pays.

La production mondiale de riz devrait augmenter de 1,3% par rapport à 2017 pour atteindre un nouveau record avec 511,3 millions de tonnes, une hausse qui reflète surtout de meilleures perspectives en Inde.